ABD'de bütçe krizi

ABD'de bütçe krizi sürüyor. ABD de federal hükümetin bütçe krizi sebebi dolayısı ile kapanmasının 2. Gününe girilmiş bulunmaktadır.

Demokratlar ile Cumhuriyetlerin içerisin de şuana kadar anlaşma yapmaları, kısmen olarak kapanmış olan hükümetin de, en düşüğü ile pazartesi gününe kadar kapalı halde duracağını dile getiriliyor.

ABD Kongresin de, son geçici bütçesi süresin de Cuma gecesinde dolu olmasına karşı yeni olarak bütçeyi kabul etmemesi sonucu olarak, Başkan Donald Trump’ın, ilk yıl dönemi içerisinde kısmen olarak “Kapanan” federal hükümetin ise, en düşüğü ile pazartesi gününe kadar sürdürülmesini sağlamış olamadığını dile getirdi.

Yeni geçici olan müzakerelerini ise devam ettiren Cumhuriyetçiler ile Demokratların da son olarak 24 saat içerisinde kayda değer sürdürülmesini sağlayamamış olduğu söylendi.