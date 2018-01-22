ABD'de bütçe krizi

Anasayfa GÜNCEL ABD'de bütçe krizi
ABD'de bütçe krizi
ABD'de bütçe krizi admin Tarih: 2018-01-22 Saat: 00:27:39
Güncelleme : 2018-01-22 00:27:39Bu içerik 49 kez okundu.
Reklam

ABD'de bütçe krizi 

ABD'de bütçe krizi sürüyor. ABD de federal hükümetin bütçe krizi sebebi dolayısı ile kapanmasının 2. Gününe girilmiş bulunmaktadır.

Demokratlar ile Cumhuriyetlerin içerisin de şuana kadar anlaşma yapmaları, kısmen olarak kapanmış olan hükümetin de, en düşüğü ile pazartesi gününe kadar kapalı halde duracağını dile getiriliyor.

ABD Kongresin de, son geçici bütçesi süresin de Cuma gecesinde dolu olmasına karşı yeni olarak bütçeyi kabul etmemesi sonucu olarak, Başkan Donald Trump’ın, ilk yıl dönemi içerisinde kısmen olarak “Kapanan” federal hükümetin ise, en düşüğü ile pazartesi gününe kadar sürdürülmesini sağlamış olamadığını dile getirdi.

Yeni geçici olan müzakerelerini ise devam ettiren Cumhuriyetçiler ile Demokratların da son olarak 24 saat içerisinde kayda değer sürdürülmesini sağlayamamış olduğu söylendi.

 
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır