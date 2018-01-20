Ayda 50 bin kişiyle memnuniyet

Ayda 50 bin kişiyle memnuniyet ölçülecek. Elektrik sektörü içerisin de yeni bir uygulamanın başlatılmış olduğu saptandı. Enerji Bakanı olan Berat Albayrak’ın, ise emri ile her ay boyunca, elektriğin dağıtım şirketleri içerisin de arıza ile kesintilere de el atacaklarını, bakım onarım ile diğer hizmetlerinin ise uygulamalar ile ilgili abonelerin de memnuniyet düzeyin de, elli bin şahıs ile yapılacak olması görüşmeler ile tartılacaktır.

Enerji ile Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak, ise birkaç yıl öncesine dayanan elektrik dağıtımının şirketleri ile alakalı şikayetlerin de çoğalması sonrasın da bu kısım da ki hizmet kalitesini de çoğaltmak amaçlı kamuoyu araştırmasını da yaptırmak amaçlı birde dağıtım şirketleri ile “Karne” dağıtmaya başlamıştır.