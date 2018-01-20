Birleşik Krallık'tan Avrupa Birliği'ne açık kapı

Birleşik Krallık'tan Avrupa Birliği'ne açık kapı. Birleşik Krallık da ki Parlamentosu içerisin de hayatını sürdüren kabine farklılıkları ile ilgili geçen ay öncesin de görev de başlamış olan birde Theresa May’den sonrasın da ise çok güçlü olan siyasi bir figürü olarak iddia edilen Başbakan yardımcısı olan David Lidington Birleşik Krallık da ise bir gün içerisin de reform geçirmiş olduğu ve Avrupa Birliğin de ise yeniden girebilecek olmasını açıkladı.

The Daily Telegraph’ta ki haberlere göre, Birleşik Krallık da ise AB den sorumlu tutulan bakanın da olduğu görev de bulunduğu ve Lidington da yeni görev içerisin de yapmış olduğu ilk röportajın da Birleşik Krallık da ise bir neslin daha sonrasın da ise AB’ye adım atabileceğini açıkladı.