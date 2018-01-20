FETÖ'cü amir itiraf itti

FETÖ'cü amir itiraf etti: Kırmızı-yeşil kalem detayı. FETÖ üyesi eski emniyet amiri E.Ü., örgütün polis sınavında ki mülakatlarda yaptıkları hileleri itiraf etti. “Kırmızı kalem kaldırıldığı zaman öğrenci adayının başarısız olması için zor sorular sorulduğunu öğrenci adayının ise başarılı olmasını istedikleri zaman yeşil kalem kaldırıp kolay sorular sorulduğunu” söyledi.,

Örgüt kalem detayı ile hile yapıyordu. Kendi mensuplarına hileler yapıp sınavı kazandıklarını söyleyen E.Ü., şunları anlattı; polis akademisin de görev yaptığı sırada okula alınacak öğrenciler için bazı mülakatlar yaptıklarını ve bu mülakata bir heyetin katıldığını söyleyen E.Ü., bir kez yapılan polis okulu adayı seçme mülakatların da görevlendirildiğini sınav komisyonun da başkan olarak dönemin polis akademisi dekan yardımcısı Önder A., dördüncü sınıf Emniyet Müdürü Alper D., ve iki personel bulunmaktaydı.