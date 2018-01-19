Banka hesaplarını boşaltan çete yakalandı

Banka hesaplarını boşaltan siber çete çökertildi. İstanbul da, İllegal yollar ile banka müşterilerinin internet hesaplarına el koymuş olan “Dublör” yöntemi ile 100 binlerce liranın vurgun yapıldığı ve boşaltmış olan 39 şahıslık şebekenin, ayarlamış olduğu operasyon ile çökertmiş bulunmakta.

Yakalanmış olan şebeke liderinin, ise çete de ki banka hesaplarından boşaltmış oldukları anlar ile polis ekiplerin de nefes kesmiş olan operasyonu kameralar da görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul da Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından banka ile müşteriler tarafından savcılıkta yapmış olduğu şikayet başvurusunun üstünde çalışma operasyonu başlatıldığı, yasa dışı bir yollar ile fazla sayıda banka müşterisinin ise internet hesaplarını da boşaltılmış olmadan öncesin de, cep telefonu ile hatlarının da iptal işlemi yapıldığı dile getirildi.