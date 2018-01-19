Hindistan'da uzun menzilli füze

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Hindistan'da uzun menzilli füze
Hindistan'da uzun menzilli füze admin Tarih: 2018-01-19 Saat: 01:04:48
Güncelleme : 2018-01-19 01:04:48Bu içerik 58 kez okundu.
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Hindistan'da uzun menzilli füze 

Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi. Nükleer de başlık taşımanın kapasitesi içerisin de sahip olduğu Agni-V füzesinin, Abdülkelam Adasın da fırlatılmıştır.

Hindistan da, nükleer başlık taşımanın kapasitesine sahip olan 5 bin kilometre kadar menzilli olan Agni-V balistik de füzesini kontrol etti. Yerel basın da ise bulunan haberler de, Çin ile Rusya’yı da vurabilcek olan menzileye sahip olan füzenin, Abdülkelam Adası içerisin de fırlatılmıştır.

Hindistan da Savunma Bakanı olan Nirmala Sitharaman, nükleer de başlık taşımanın kapasitesini taşıyan Agni-V balistik füze de başarılı olduğu test edilmiş olduğunu söyledi. Fakat yerel basın da, füzenin ise bütün testlerden geçtiği veya geçemediğinin şuana kadar bilinmediğini yazmış bulunmakta.

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