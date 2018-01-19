Hamile çocuk skandalı

Hastanede hamile çocuk skandalı ile ilgili flaş açıklama. Sağlık Bakanı olan Demircan skandal ile alakalı yapmış olduğu açıklama da “Hata ile ihmal kimde ise meydana çıkartılmış olmuş olabileceği gereği uygulanacak. Suç işlenmiş ise gerekmekte olan ceza verilecek olduğu” saptandı.

Sağlık Bakanı olan Ahmet Demircan, hastane içerisin de hamile çocuğun skandalı ile ilgili olduğu Habertürk de söylemiş olduğu duyuru da, “Hata ile ihmal kimde ise meydana çıkacaktır. Suç işlenmiş ise gereken ceza uygulanacak.” diye söyledi.

Bakan Demircan ise olay ile alakalı olduğu ve fazlası ile üzülmüş olduğunu dile getirdi. Beş aylık bir süreç içerisin de yaşlarının ise 18 altın da olduğunu söyledi. Bir diğeri ise skandal ile hiçbirinin de kayıtların da polise söylenmemiş olması kaynaklıydı.