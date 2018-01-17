1 haftada 19 terörist

Bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı 8-15 Ocak tarihi arasın da ülke genelin de yapılan operasyonlar da 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör ile mücadele kapsamın da son hafta için de yapılan operasyon ile ilgili açıklama yapılarak jandarma özel harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile beraber yapılan operasyonlar çerçevesin de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 299 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar da toplam olmak üzere 5 bin 671kişi gözaltına alındılar. Son bir hafta da ise ikisi sözde emir sıfatı ile sorumlu düzeyde 6 DEAŞ terör örgütü mensuplarının arasın da bulunduğu toplam 19 (İkisi ölü 9’u sağ ve 8 teslim terörist) etkisiz hale getirildi.