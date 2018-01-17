Hamsi 10 TL'ye kadar düştü

Hamsi 10 TL'ye kadar düştü. Kütahya’nın Aslanapa ilçesin de havaların soğuması nedeni ile balık fiyatları düştü. Balık fiyatları büyük oranda düşerken insanlar da balığa rağbet göstermektedir.

Havalar soğuması ile beraber balık çeşitleri pazarlara gelmeye başladığını söyleyen balık satıcısı Bekir Üstünel, önümüz de ki günlerde balık çeşitlerinin daha da artacağını bu neden ile fiyatlarda da düşüş beklendiğini söyledi. 20 TL’ye çıkan hamsi balığının satış fiyatı şuan 10 TL’ye düştü.

Akdeniz Bölgesine yoğun şekilde balıklar gelmeye başladı. Ayrıca diğer balık çeşitleri alabalık istavrit, sardalya ise 10 TL’den satışa sunuldu. Deniz de ki hava soğudukça balık çeşitleri artarak ve de soğuk su içerisin de kaçmış olan balıkları tekrar gelir” diye söyledi.