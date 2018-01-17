İşsizlik rakamı

İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye istatistik kurumu, ekim ayında ki iş gücü istatistiklerini bugün açıkladı. İşsizlik oranının %10,3 seviye de olduğunu bildirdi.

İstihdam oranı %47,6 oldu. 2017 yılı ekim dönemin de bir önde ki yıl bir milyon 378 bin kişi artarak 25 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1.4 puanlık artış ile 1.4 puanlık %47.6 oldu.

Bu dönemlerde tarım sektörün de çalışanların sayısı 229 bin tarım sektörü dışında çalışan insanların sayısı ise 1 milyon 148 bin kişi arttı. İş gücüne katılma oranı ise %53.1 oldu. Kayıt dışı çalışan insanların oranı %33.9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı artarak işsizlik oranı azaldı.