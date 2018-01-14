Macera parkı projesi geliyor

Türkiye’nin en büyük ‘macera parkı’ olacak. Türkiye de en büyük macera parkı, Sivas’ta uygulanıyor. Sivas Belediyesi Kardeşler Ormanı kapsamı içerisin de beş milyon harcamış olduğu ve Türkiye de ise en uzun atlama rampasını elde edecek olan macera parkı yapılıyor.

Kentte ise uzun zaman öncesin de atıl durumu olduğu Kardeşler Kent Ormanı, Sivas Belediyesinin tarafından iç kısmında yapılmış olan Türkiye de ise en büyük macera parkı önümüzde ki sezon içerisin de hizmeti açılacak olduğu düşünülmekte.

Parkın iç kısmın da ise Türkiye de ki en uzun bir mesafeyi elde edecek atlama rampası da dikkatleri üzerine çekmektedir. 335 metre mesafesi içerisin de ise yapılmış olan sistem içerisin de 35 ile 40 metre yüksekliğinden atlayışlar gerçekleşecektir.