KAYI Sınır Güvenlik Sistemi

'KAYI Sınır Güvenlik Sistemi' bu sene içinde tamamlanıyor. KAYI Sınır Güvenlik Sistemin de ki Proje hakkın da Türkiye-Suriye Sınırını taşıyan hattın yasa dışı olarak mültecilik geçişler de, terörist geçişlerini de birde Kaçakçılık faaliyetlerine karşı olarak fiziksel yönden engel çıkması düşüncesi ile halilhazırda devam ettirilmekte olan Acil SFGS (Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi) Projesi de entegre çalışmakta olacaktır.

Sınır hattı ise 7/24 gözetlenmesinin de yasal işlem yapılması üstüne kayıt yapılmasını sağlamakta olacak. Modern elektronik algılayıcının ise sistemlerinin içerisin de bir sistemin de yükseltilecektir.

Proje de ise il fazı olan Ağustos 2017 tarihi içerisin de bitirilmiştir. Proje de 2 fazı nedeni ile teknolojik bir gösterim de bulunacağı 2017 yılının son aylarına göre sistem teslimatının da 2018 de ilk yarısının bitirilmesi düşünülmektedir.