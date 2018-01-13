Konuşursam altından kalkamazsın

Başbakan Yıldırım: Konuşursam altından kalkamazsın. Başbakan Yıldırım, “Türkiye de, milli bir mutabakat ile, ittifak da gücünü birleştirmek amacı ile, yükselmesi sürecektir. Başkanlarının ise yıkıcı ile eleştirinin dolu eylemleri, bizleri asla yolumuzdan döndüremeyecekler.” diye söyledi.

Başbakan Yıldırım, “CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu bugün sözlerinde şunları dile getirdi; “Benim efendim sözüm var, adaları da ben elde edeceğim.” “Adalar bizim mi, Yunanistan’ın mı? Gibi soru sorulmakta. Sen o soruyu bizlere sormak yerine gidip zaman içerisin de bu adaları verenlere sor.

Bu adalar ne zaman verildi oraya? Bunların hesabını, gidip de bu adaları o şahıslara vermiş olanlara sor. Ağzımı açarsam, bir da daha konuştuğum zaman altından çıkamazsın.” Tarzında açıklama da bulundu.