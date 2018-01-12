Doğalgaz patladı

Doğalgaz patladı, ortalık savaş alanına döndü. Samsun da bir bina içerisin de giriş katında çıkmış olan kazı çalışması esnasın da doğalgazın adeta savaş şekline büründüğü patlama sonrasında, bu faciadan ucuz kurtarıldı.

Samsun şehrin de ki bir bina girişi kısmın da çıkmış olan doğalgaz borusunun delinmesi sebebi ile büyük bir patlama ortaya çıktı. Ortalık da ise adeta savaşa girilmiş gibi olduğu patlamanın, faciadan zor kurtarıldı.

Olay ise, İlkadım ilçesin de İlyasköy Mahallesi Hersek Sokağın da ortaya çıkmıştır. Alınan bilgilere göre, sokak içerisin de bir ev sahibinin yüzünden izinsiz yapması sonucun da borudan boşalmış olan doğalgazın fazla gürültü ile patlamış olduğu birde yangının çıkmış olduğu anlaşıldı.