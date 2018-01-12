Bir adet kalkanın fiyatı dudak uçuklattı

Bir adet kalkan 875 lira. Karadeniz de avlanmak için çıkan 7 kilogram ağırlığı içeren bir kalkan balığını 875 lira ile alıcısını beklemektedir.

Balıkçı olan İsmail Demircioğlu : mevsimi bile olmamasına rağmen Karadeniz de çok önemli olan türlerinden olduğu kalkan balığın bu aralar düşükte olduğu ve az avlanmış olduğunu açıkladı. Demircioğlu, Türkiye den göç etmiş olan hamsi avlanmaktadır.

Balıkçılarımız Türkiye den göç eden hamsinin Gürcistan’a gittiğini bu neden ile balıkçıların da Gürcistan’a gidip orada bol bol hamsi avlayıp Türkiye’ye getiriyorlar. Bu durumda hamsinin fiyatı 20 liradan 8-10 liraya kadar düştü. Mezgit 45, barbun ise 50 liraya satılmaktadır. Havalar soğudukça balıklar artacak avlanma artacak fiyatlar da daha da düşecektir.