7.2'lik deprem oldu

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7.2'lik deprem oldu
7.2'lik deprem oldu admin Tarih: 2018-01-11 Saat: 21:09:27
Güncelleme : 2018-01-11 21:09:27Bu içerik 182 kez okundu.
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7.2'lik deprem oldu 

Akdağ ve Çavuşoğlu 7,2'lik deprem anını yaşadı. Başbakan Yardımcıları olan Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu, Başbakanlık Afet ile Acil Durum Yönetimin de olan (AFAD) Eğitim Merkezi içerisin de gazetecilerin ise verilmiş olan “Temel Afet Bilinci Eğitimi” kapsamı içerisin de deprem simülasyon yaşanmış olduğu merkez de, yedi saniyelik sürdüğü 7,2 yüksekliğin de oluşan deprem anını yaşamış bulunmaktadır.

Eğitim de ki yardımcıların ise Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu’nun da katılmış olduğu eğitim ile gazete televizyonları içerisin de temsilcileri de bulunmaktadır.

Türkiye de ise özellik çekmiş olan deprem açısı olarak dünya da önem taşımış olduğu bölgeler de bir şahısın olduğu da dikkatlerden kaçmayan Akdağ, ülke içerisin de doğu tarafından batıya doğru uzanmış olduğu ciddi fay hatlarında olduğunu söyledi.

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