Adil Öksüz hakkında detay

ByLock'ta Adil Öksüz detayı. Adana da FETÖ/PYD soruşturması kapsamı içerisin de, 15 Temmuz darbenin girişimden öncesi olan Adil Öksüz’ün, ise toplantılar da bulunduğu otel içerisinde söz konusu olarak üst düzey örgüt üyelerinin, sözde ise imamların, abla ile ağabeylerinin de toplantısının içinde konu olan ‘ByLock’ yazışmaları içeriğinde meydana çıkmış olduğu iddia edildi.

Adana da Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ile Örgütlü Suçlar Şubesi ekiplerinin tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminden az önce olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması içerisinde (FETÖ/PYD) söz konusu olan hava imamı firari olan Adil Öksüz, toplantı içerisin de yapmış olduğu iddia edilen otel de operasyon ayarlanmıştır.

Otel sahibi olan Osman K., ise otel müdürü olan K.E., ile eşi olan Z.E., ise resepsiyon görevlisi A.K., de gözaltı altına alınmıştır.