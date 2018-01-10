Telefondan sildiği fotoğraflar yakalattı

Telefondan sildiği fotoğraf ele verdi. Trabzon da Of ilçesi içerisinde, polislerin yakalamış olduğu Gürcistan uyruklu olan bir şahısın, DEAŞ üyesinden olup olmadığı hakkın da olduğunun iddiası ile tutuklu yargılandı.

Trabzon da Of ilçesi içerisin de teknik takibe alınmış olan ve sonrasın da ise polislerin tarafından ayarlanmış olan operasyon kapsamın da yakalanmış olan Gürcistan uyruklu olan Gocha Sagnadze 33, DEAŞ üyesi çıktığı suçlamaları ile tutuklu yargılanmıştır.

Sagnadze’yi cep telefonu içerisinde silmiş olduğu bir fotoğraf bulundu. Sagnadze ile alakalı soruşturma kapsamı içerisin de derinleşmiş olan polisin, şüpheli hakkın da 1.5 yıl öncesine dayanan Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminali içerisin de 46 şahısın yaşamını yitirmiş olduğu silahlı ile bombalı intihar saldırısı sonucunda planlayıcılarının içlerinden olduğu şahısın Çeçen uyruklu olan DEAŞ’lı bir terörist olan Ahmet Çatayev ile alakaları olduğu saptandı.