Kayıp aile ile ilgili gelişme

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili flaş gelişme. Kastamonu da Bürme köyü içerisin de kayıplara karışmış olan beş şahıslık ailenin, hayvan hırsızlarının yapmış olduğunu ve vahşi bir şekilde öldürmüş oldukları meydana çıktı.

Kastamonu da Cumhuriyet Başsavcısı olan Bülent Kantarcı, cesetleri ise yakılmış olduğunu söylerken, olay anında ise ölmüş olan şahısların parçalarının bulunmuş olduğunu dile getirdi. Kastamonu da Bürme köyü içerisin de 29 Kasım tarihi içerisin de çıkmış olan bir yangın sonucun da Çataloğlu ailesine ait bulunan 2 evde yanıp kül olmuştur.

Yangının ise kontrol altına alınmış olması ile beraber, aileden beş şahısın da kayıplara karıştığı saptandı. Bütün yapılmış olan arama ve incelemeler sonucun da Fazıl Çataloğlu, Sebehat Çataloğlu, Şengül Çataloğlu ile Serdar Çataloğlu da henüz bulunamamıştır.