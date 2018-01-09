Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

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Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı admin Tarih: 2018-01-09 Saat: 18:14:55
Güncelleme : 2018-01-09 18:14:55Bu içerik 78 kez okundu.
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Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı 

FETÖ'cü Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu iddia eden Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş olan, Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgen Yaşar Güler’in, koruması ile subayı olan yüzbaşı Burak Akın’ın, da “Yakalanmış olabileceğini düşündüğü için teslim olmayı kararlaştırdığını” söyledi.

Etkin bir pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacını da dile getirerek emniyete gitmiş olan Akın, burada ki söylemiş olduğu ifadesin de, “Geçmişte Fetullah Gülen cemaati gibi tanımış olduğun, ve şuan ise terör örgütü gibi görmüş olduğun yapılanma ile alakalı bilmiş olduklarımı birde yaşadıklarımı söylemek istedim.

Fakat geçmişte bu yapılanma sebebi ile içerisin de bulunduğum için pişmanım, ama örgütün gerçek yüzünü de fark etmemiştim Diye söyledi.

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