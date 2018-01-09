Güvenlik soruşturmaları uzuyor

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Güvenlik soruşturmaları uzuyor
Güvenlik soruşturmaları uzuyor admin Tarih: 2018-01-09 Saat: 18:13:39
Güncelleme : 2018-01-09 18:13:39Bu içerik 29 kez okundu.
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Güvenlik soruşturmaları uzuyor 

'Güvenlik soruşturması' saldırısı sürüyor. Yedi aydır bekliyorum OHAL sebebi ile uzamış olan güvenlik “Güvenlik soruşturmaları”.

Emekçilerin kamu kurumların da uzak tutulması ile bir başka yöntem bulmuştur. Son bir yıl içerisin de binlerce emekçinin, ataması ile yapılmış olan ve halde güvenlik soruşturmalarını da bahane olarak öne süren çalışmanın yaşamı boyunca dışarısın da tutulmuş bulunmakta, hayatını kazanmak amacı ile ihtiyacı olmuş olan bir gelirden mahrum kaldı.

Öğretmenler ise, diş hekimleri, hekimler yaşamış oldukları kötü günleri Sol’a anlatmış bulunmaktaydı. Sol’a konuşmuş olan laboratuar teknisyeni olan N.A., da sayılarının bini bulmuş olduğu görev içerisinde başlatılamayan emekçilerden olmuştu.

Ailesinin içerisin de ise bugüne kadar devlet memuru olmak için hak kazanmış olan ilk kendisinin olmuş olduğunu hatırlatmış olan N.A., buruk bir gülümseme ile şu şekilde konuştu; “Meğersem onu da bütün kazanamamışım.” Diye söyledi.

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