Bio Enerji’de Avrupa’ya İhracatın Yeni Trendi Pelet Yakıtı!

Pelet aslında hepimizin bildiği talaş olarak ifade ettiğimiz ağacın kesimi esnasında çıkan tozdan elde edilmektedir. Genellikle bu atık madde geçmişte pek fazla önem taşımıyordu, ancak 2011 yılında bir makine geliştirildi ve bu makineden çıkan ürünler için bir soba. Özel üretim ile elde edilen bu soba İtalyan bir firmaya ait. Ülkemizde de çeşitli firmaların bu soba üzerinde yaptığı çalışmalar sayesinde artık hayatımızda BİO ENERJİ YAKITI olarak Pelet adında bir ürün olmasını sağladı.

Pelet nedir?

Karbon salınımını sıfıra indiren “bio” yani doğal bir yakıt olarak ifade edilebilir. Genellikle Çam ağacı ve çeşitli ağaçların talaş tozlarından elde edilen, kıyma makinesine benzeyen bir sıkıştırma yöntemi ile 6 mm veya 8 mm çapında üretilen ve ürün haline geldikten sonra yakılarak enerji elde edilmesini sağlayan bir üründür. Sıkıştırılmış olan bu ürünün yanma kalitesine ilişkin bilgileri internet ortamında kolaylıkla bulabilirsiniz.

Genellikle atık ürünlerden elde edilen pelet, ceviz kabukları, kestane kabukları, çam kozalakları, talaş ve her türlü ağaç atığından oluşmaktadır. Odunun yanma kalitesi Pelet içerisinde de kalite ayrımlarının oluşmasına neden olmaktadır. En iyi pelet ürünü Çam Ağacının talaşı veya atıklarından oluşmaktadır.

Dünya’da en çok pelet kullanan ülkeler Avrupa ülkeleridir. Bu listenin başında tahmin edeceğiniz gibi Almanya yer almaktadır. Pelet ürünü diğer ürünlerden farklı olarak Avrupa’ya belli standartlara sahip firmalar tarafından ihraç edilebilmektedir. Bu ürününde bir yakıt olması sebebi ile en önemli unsur olan kalite standartlarını belirleyen Avrupa’nın en önemli belgeleme kuruluşu EnPlus tarafından bazı sertifikasyon programlarını belirli denetçi firmalar ile tamamlamanız gerekmektedir. Bu süreç yaklaşık olarak 10 ila 12 ay sürebilir. Eğer doğru şekilde hareket edilir ve daha önceden danışmanlık desteği alınır ise 3 ay içerisinde tamamlanması da mümkündür.

EnPlus standartları A1-A2 ve B sınıfı olarak 3 kategoriye ayrılan ürünler için sunulmaktadır. Ayrıca Almanya’nın standarttı olan DINPlus standartlıda hemen hemen aynı koşullara sahiptir. İster EnPlus isterseniz DinPlus sertifikasına sahip olur birçok ülke yine de EnPlus standartlarını talep edebilmektedir.

3 Tip lisansı bulunan EnPlus Kuruluşunun birincisi üretici lisansıdır. Bu sadece üreticilere verilir ve yeterli denetimden geçmiş olan firmalar buna sahip olabilirler. 2. Tip ise Tüccar Lisansıdır bu lisans sadece yetkili üreticilerden nihai tüketiciye satış yapabilmek için sahip olunan ve uluslararası denizaşırı ticaretlerde satış yapabilme olanağına sahip bir lisans türüdür. Bu lisans sahibi şirketlerin sertifika sayesinde kendi paketleme ve markasını da kullanabilmektedir.

Türkiye’de lisanslı üretici 04/12/2022 tarihi itibariyle sadece 3 şirkettir. Başvurusunu yapmış ancak sertifika almamış şirketler olabilir bu nedenle bu tarih itibariyle Türkiye’de bu ticareti yapabilecek toplam 5 şirket bulunmaktadır.

Size biraz poşet tasarımından bahsetmek istiyorum. Bu poşet üzerinde çok fazla ayrıntı bulunuyor. Sevdiğim tasarımlardan bir tanesini alarak sizlere hem açıklamak hemde içeriklerinden biraz bahsetmek istiyorum.

Barkod: GS1 Uluslararası barkod Sistemine Bağlıdır sadece ürüne ve bu markaya aittir.

Ürün Görünürlüğü: Genellikle ürünlerin gizlenmesi ürünün kötü olduğunu gösterir ancak bu tasarımda ürünlerin açık şekilde görülmesi sağlanmış kullanıcı aldığında beyaz Çam Peleti mi yoksa karışık bir ürün mü alıyor bunu görebilir.

Logo ve İçerik: Ürünün Markası, Peleti İfade Eden Yakıt Logosu, Yaprak desenleri ve Fransızca, İtalyanca, Almanca, İngilizce ve birkaç dilde daha ürünün kısa açıklaması. Üzerindeki küçük logolar ürünün yanma oranlarını belirliyor. KG açık şekilde belirtilmiş.

ENPlus A1 Logosu: İşte en önemli unsur, eğer bu logo poşetinizin üzerinde varsa ve ürünün ENPlus denetiminden geçmiş bir sertifikaya sahip olarak satışını sağlıyorsanız işte o zaman kolaylıkla Avrupa’ya ihraç edebilirsiniz.

ATABAŞ GRUP DIŞ TİC LTD ŞTİ (Sertifika Kodu TR 302)

Türkiye’nin İstanbul İlinde Faaliyet Göstermektedir. (EnPlus A1 ve A2) Sertifikası Bulunmakta ve %100 Çam Peleti İhraç Etmektedir. Test raporlarına göre Türkiye’de üretilen en kaliteli pelet ürününün satışını yapmaktadır. Fiyatları diğer şirketlere göre daha rekabetçi olması ile avantajlı konumda ve 1.310,000 Ton’un üzerinde ihracat kapasitesine sahiptir.) Avrupa’ya pelet ihracatı konusunda deneyimli kadrosu ve oldukça kaliteli ürün portföyüne sahiptir. EnPlus A1 Kalite Belgeli Pelet satışı yapmaktadır.

ADIYAMAN ORMAN ÜRÜNLERİ (Sertifika Kodu TR 005)

Türkiye’nin Sapanca ilinde faaliyet göstermektedir. (EnPlus A1 ve A2) Sertifikası bulunan şirket Üretim tesisine ve Paketleme tesisine sahiptir. Türkiye’de üretici lisansı ile hizmet vermektedir. Farklı Marka ve firmalara da ürün konusunda destek vermektedir.

NOK PELET (Sertifika Kodu : TR 003 )

Türkiye’nin Zonguldak ilinde Faaliyet göstermektedir, üretici lisanslı bulunmaktadır, (EnPlus A1 ve A2) sertifikasın sahiptir. Kapasitesi konumunda üretim süreleri 30 ile 45 gün arasında değişkenlik göstermektedir. Yıllık Satış oranı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

SE-BA ORMAK ÜRÜNLERİ (TR 004)

Türkiye’nin Çanakkale ilinde faaliyet gösteren üretici sertifikasına sahiptir. (EnPlus A1 ve A2) Sertifika sahibidir, yıllık üretim kapasitesi hakkında resmi bir kayıt bulunmamaktadır.

KELO DIŞ TİCARET (Sertifika Kodu TR 301)

Sadece Ticaret Lisansı bulunan Kelo Dış Ticaret üretici firmaların EnPlus sertifikası ile üretmiş olduğu ürünleri satışını yapabilecek olan bir lisansa sahiptir. Sadece (EnPlus A1) lisansı bulunan şirket İstanbul ilinde hizmet vermektedir.

Türkiye’den lisanslı olan bu şirketler ile iletişime geçerek Avrupa’ya ürün siparişlerinizi verebilirsiniz. Yüksek kapasiteli ürün satışları için ATABAŞ GRUP size yeterli gelecektir. Farklı bölge ve ülkelerden de üretici firmalar ile anlaşması bulunan ATABAŞ GRUP yıllık satış hacmini 2,000,000 Ton’a çıkararak ülkenin en büyük pelet ihracatçısı konumunda olmak için çalışmalar yapmaktadır.

Pelet fiyatlarını belirleyen nedir?

Genellikle ürünün üretimi öncesinde talaş ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Bilindiği gibi talaş aynı zamanda sunta yapımında da kullanılmaktadır ve MDF yapımında. Bu nedenle ağaç artıklarının kullanım alanları Pelet sayesinde yeni bir alana daha sahip olmuştur.

Pelet fiyatı harcanan elektrik, iş gücü, şirket giderleri, personel giderleri, sevkiyat giderleri ve üretim maliyetleri ile hesaplanır. Genellikle farklı ülkelerden ürün tedarik ederek bu maliyeti düşürmek için çalışma yapan birçok şirket bulunmaktadır. Ancak Nakliye ücretleri işin içerisine girdiğinde her tahsisat veya ithalat maliyet planlarını farklı şekilde etkiler.

Örnek: Herhangi bir ülkede 120-150 Dolar veya Euro arasında bir ürün bulduğunuzu düşünün. Eğer bu kadar ucuza buluyorsanız kesinlikle uzak bir noktadadır. Buda size Navlun yani nakliye maliyeti çıkaracak demektir. 5000 veya 7000 ton sipariş verdiğinizi düşünelim. En az 900,000 Euro veya Dolar gemi maliyetiniz olacaktır. Bu ürün otomatik olarak size 220 veya 250 Dolar’a maliyeti olacaktır. Ürünün Vinç maliyeti ilk indirme sürecinde 6 Dolardır. Bu ürünün antrepoya çekilmesi ve paketleme için Henüz ürünün paketleme aşaması için bir maliyet eklenmedi. Şirketlerin genellikle eklediği maliyet 60 Dolar ile 100 Dolar arasındadır. Bunun içerisinde poşet maliyeti çuval maliyeti ve doldurma maliyeti yoktur.

Ürünün Tedariği İthalat: 150 Dolar veya Euro Ton Başına

Ürünün Sevkiyat Maliyeti: 100 Dolar Ton Başına

Ürünün İndirme Maliyeti: 6 Dolar Ton Başına

Ürünün Anrepo Maliyeti : 14 Gün Ücretsiz (3 Dolar Ton Başına)

Ürünün Paketleme Elleşleme: 60 Dolar veya 100 Dolar

Ürün Paket Maliyeti : Torba Başına 0.50 Cent

Ürün Paketleme Çuval: 1 Ton 5,50 Euro

Satış Sonrası Gelir Vergisi Ödemesi, Gümrük Verileri, Lojistik Masrafları

**********Genel Toplam Bir Ürünün İthalat Maliyeti Ülkede Üretmekten Daha maliyetlidir******

Ortalama değer 400 Dolar veya Euro’ya gelecektir. Satış karı ile birlikte minimum maliyet 435 Euro veya Dolardır.

Bu nedenle Ürün alırken dikkat etmeniz gereken en önemli husus size verilen fiyatların hangi noktalarda hangi işlemlerden geçerek elinize ulaştığıdır. Türkiye’de her firmanın farklı fiyat stratejileri bulunuyor bu sizlere çeşitli avantajlar sağlasa dahi uzun vadede sizi zora sokacak bazı unsurların oluşmasına neden olabilir.

Üreticiler genellikle iç piyasaya ürün sattıkları için ve Avrupa ile dış pazarda çok aktif bulunmadıkları için Trader yani aslında Tedarikçi olarak adlandırılan firmalardan ürün almanız sizler için daha avantajlı konumdadır. 2023 yılı içerisinde artık üreticilerin sadece ürünü üretmekten sorumlu olacağı ve Tedarikçilerin sadece ürünü satmaktan sorumlu olacağı bir dönem gelecek.

Üretici artık ürün satmayı düşünmeyecek ve sadece Tedarikçi yani Trader’a ürün tahsisi sağlayacak ve Trader ürünün satış aşamalarından sorumlu olacaktır. Bu üreticininde avantajına olan bir durumdur. Bunun için ayrıca personel alması, ayrı bir departman kurması, gümrük ve detaylar ile ilgilenmesi, ürünün takip ve işlem yükümlülüklerinden kurtulması anlamına gelecektir.

Bu nedenle Pelet alırkern Tedarikçi yani Trader Lisansı olan firmalardan ürün almanızı tavsiye ediyoruz. Böylece tüm Pazar fiyatını elinizde bulundurmuş olursunuz. Burada fabrikalar Trader2a sunduğu avantajlı fiyatları asla size sunamazlar, siz tek bir müşterisiniz ancak Trader binlerce müşteri getiren Şirket konumundadır.

2022 Yılında Dünya Genelinde Tedarikçilerin artışının görüntüsünü aşağıda bulabilirsiniz.