2023 Türk Hava Yolları'nı dünyanın en değerli 6. hava yolu şirketi yapacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) bu yıl hisselerinde yaşanan büyük yükselişin piyasa değerini 10 milyar avroyu (10,6 milyar dolar) aştığını ve bunun onu şu anda dünyanın en değerli 10'uncu havayolu şirketi yaptığını söyledi . taşıyıcı yönetim kurulu ve yürütme kurulu.

Nakliye işindeki patlamayla desteklenen taşıyıcı, COVID-19 serpintisinin üstesinden hızla gelmeyi başardı, karını artırdı ve pandemi öncesi kapasite seviyelerine adım adım yaklaşıyor.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024'e kadar en değerli 6. hava yolu olacağımızı tahmin ediyoruz" diyen Bolat, Şubat-Mart döneminde milyarıncı yolcusunu uçuracaklarını vurguladı.

Bolat, bu başarının, 2016 ve 2020 yılları hariç, neredeyse son yirmi yılda çift haneli büyümesinin bir kanıtı olduğunu sözlerine ekledi. Şirketin büyümesi, kapasite sıkıntısı sorununu çözdüğü için 2018'de İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla da desteklendi. İstanbul Havalimanı saatte 120'nin üzerinde kalkış ve iniş kapasitesine sahip. Büyümemiz için yeni havalimanı şarttı."

Birinci sınıf performans

Bolat, yatırımcıların hükümetin Türk havacılık sektörünü dünya standartlarında bir oyuncu haline getirme konusundaki açık ilgisini görmekten mutlu olduklarını ve bunun sonucunda daha fazla Türk Hava Yolları hissesini kaptıklarını da sözlerine ekledi.

Bolat, "Avrupa havayollarının yaşadığı operasyonel sorunlar nedeniyle yolcular da bizimle uçmayı tercih etti ve bu da kârımıza eklendi."

Türk Hava Yolları'nın hisseleri bu yıl yaklaşık %625 oranında fırlayarak, havayolunun piyasa değerinin yaklaşık 10,72 milyar dolara ulaştığı bir ralli ile en iyi performans gösteren havayolu şirketi oldu.

Artış, Türk havayolunun değerinin yaklaşık 10,29 milyar dolar olan Avrupalı ​​en büyük emsali Lufthansa'yı geçmesine yardımcı oldu. Lufthansa'nın hisseleri bu yıl %30'dan fazla arttı.

Bolat, Türk Hava Yolları'nın bu yıl sonuna kadar 2022'de 72 milyondan fazla, gelecek yıl ise 88 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedeflediğini vurguladı.

Türkiye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) en son verilerine göre havayolu, Ocak-Kasım döneminde pandemi öncesi 2019'un aynı dönemine göre %3,7 düşüşle 66,3 milyon yolcu uçurdu.

Şirket, bu yılın ilk üç çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre beş kat artışla 2,25 milyar dolar net gelir açıkladı.

Bolat, "Pandemi sürecinde uyguladığımız stratejiler sayesinde bu, Türk Hava Yolları ve Avrupa havacılık tarihindeki en büyük rakam."

"Pandemi sonrası seyahat talebindeki patlamayı tahmin etmiştik ve bu nedenle iş gücümüzü korumak gibi planlarımızı buna göre belirledik" dedi.

"Seyahat kısıtlamaları kaldırıldığında bu bize büyük avantaj sağladı" diyen Erdoğan, diğer Avrupa havayollarının çoğunun hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Haziran ayında yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa ülkelerine ve Avrupa ülkelerinden artan uluslararası hava trafiği, COVID-19 nedeniyle personel sayısının azaltıldığı ve çalışanların greve gittiği birçok havalimanında krize neden oldu.

Bolat, Türk Hava Yolları'nın özellikle uzun mesafeli hatlarda hem noktadan noktaya hem de transit yolcu sayısında artış gördüğünü vurguladı.

Yolcu sayımızdaki artışın da Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artıştan kaynaklandığının altını çizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, Ocak-Kasım döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,8 artarak 42,2 milyona ulaştı. Bakanlık verilerine göre bu sayıya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da eklendiğinde 11 aylık rakam 47,6 milyona çıkıyor. Bolat, "Önümüzdeki yıl için yüzde 17-20 kapasite artışı belirledik."

Yüzlerce destinasyon, büyük filo

Türk Hava Yolları'nın 390'dan fazla uçaktan oluşan filosuyla 2023 yılı sonuna kadar bu rakamı 427'ye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"400'üncü uçağımızın şubat ayı ortasında teslim edilmesini bekliyoruz . Boeing 787'lerin fabrikadaki sıkıntıları bitti. İlk uçağımız bu ay sonunda gelecek."

Türk Hava Yolları'nın şu anda Türkiye dahil 129 ülkede 342 noktaya uçtuğunu, gelecek yıl için hedefin 346 olduğunu sözlerine ekledi.

Önümüzdeki yıl havayolu, mevcut rotalardaki uçuş sıklığını artırmanın yanı sıra, ABD'nin önemli şehirleri Denver ve Detroit ile İtalya'da Palermo ve Polonya'da Katowice'yi uçuş ağına ekleyecek.

Bolat, Türk Hava Yolları'nın kod paylaşım anlaşmaları yerine Avustralya'ya direkt uçuşlar başlatmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Bayrağımızı önümüzdeki yıl Sydney ve Melbourne'a da taşımak istiyoruz" dedi.

Ayrıca şirketin 1.100'den fazla pilot ve 2.000'den fazla kabin ekibi istihdam edeceğini kaydetti. "Pilot talebinin artmasını bekliyoruz. Bu nedenle uçuş akademimizin kapasitesini yüzde 50 artırarak yılda 300 pilot yetiştireceğiz."

Bolat, bölgesel havayolu şirketi AnadoluJet'in faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, iç hatlarda artan talep nedeniyle önümüzdeki Mart ayına kadar uçuş sıklığını yüzde 50'ye yakın artırmayı hedeflediklerini söyledi. AnadoluJet, uluslararası uçuşlar sunan düşük maliyetli bir havayolu olarak da anılacak” dedi.

Bolat, Türk Hava Yolları'nın 2022'deki yatırımlarının çoğu uçak ve motor alımı olmak üzere toplam 2,8 milyar doları bulduğunu söyledi. 2023 yılında yatırımlar için 3,8 milyar dolar ayırdık” dedi.