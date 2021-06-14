İlk Maç 10 Haziranda Oynanacak

İlk Maç 10 Haziranda Oynanacak

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İlk Maç 10 Haziranda Oynanacak
İlk Maç 10 Haziranda Oynanacak Vadi Sağdıç Tarih: 2021-06-14 Saat: 22:34:10
Güncelleme : 2021-06-14 22:34:10Bu içerik 20 kez okundu.
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan yazılı basın açıklamasına göre, 17 ve 27 Haziran tarihleri arasında İspanya ile Fransa’nın ortak olarak düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, İspanya’da toplamda iki hazırlık maçına çıkacak.

 

 

kaçak bahis Ortak olarak düzenlenen FIBA olimpiyatlarında ilk karşılaşma 10 Haziranda oynanacak. A Milli Takım , 10 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 21.30’da İspanya, 11 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile  21.30’da İtalya ile yarışacak.

Zorlu olacak bu iki karşılaşmada takımdan beklentiler ise bir hayli büyük oldu. Ay-yıldızlılar, hazırlık maçlarının hemen sonrasında 12 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Türkiye’ye giriş yaparak çalışmalarını devam ettirecek.

Önemli Karşılaşmalar Yapılacak

 

kaçak bahis  ismi ile düzenlenecek olan karşılaşmadan sonra Türkiye'ye dönecek olan kırmızı beyazlılar bu karşılaşmalardan sonra çalışmalarına devam edecek. Avrupa Şampiyonası’nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile C Grubu’nda yer alan milli takım, önemli ve zorlu maçlarını Fransa’nın Strasbourg kenti genelinde yapacak. 

17 ve 27 Haziran tarihlerinde İspanya ile Fransa’nın ortak olarak düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçlarına çıkmak için yarın akşam saatlerinde İspanya’ya gidecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçlarını oynamak için yarın akşam İspanya’ya doğru yola çıkacak. kaçak bahis

 

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