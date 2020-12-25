Betebet Ödeme Yöntemleri

Betebet bahis ve casino oyuncularına Türkiye şartlarında son derece adil bir sistem sunuyor. Altyapısal olarak kusursuz olması Total Gaming Solutions BV yönetiminde olmasından kaynaklanıyor. Şirketle olan bağını ise Curacao lisansı aracılığıyla görebiliyoruz. Ayrıca bahis severlere ve casino oyuncularına her anlamda büyük fırsatlar sunuyor. Örneğin engelleme sonrasında Betebet giriş adresi anında güncelleniyor.

Bu sayede hiçbir zaman giriş sorunu yaşamıyoruz. Ek olarak ise bonuslardan ödeme yöntemlerine kadar pek çok aşamada farklı artıları olduğunu görebiliyoruz. Dilediğiniz zaman Betebet güncel giriş adresiyle siteye ulaşabilirsiniz. 24 saat boyunca bahis oynama, kazanma, yatırım ve çekim yapma özgürlüğünüz bulunuyor.

Betebet Para Yatırma Yöntemleri

Betebet giriş para yatırma limitleri son derece uygun standartlardadır. Bunun bize sağladığı avantaj ise dilediğimiz zaman istediğimiz kadar ödeme yapma imkânıdır. Geleneksel yöntemler haricinde sanal metotlarla da finansal işlemler hızlandırılmaya devam ediliyor.

Banka Havalesi

Banka havalesi ile yatırımlarınızı anında havale, envoysoft, rocketpay ve maksi havale gibi altyapıları kullanarak yapabilirsiniz. 100 TL alt limit bulunmaktadır.

Papara

Papara kullanıcılarına minimum işlem limiti 50 TL.

Kredi Kartı

Betebet güncel giriş adresi üzerinden kredi kartınızla yatırım yapabilirsiniz. Alt limit 50 TL.

CMT Cüzdan

CMT cüzdan kullanıyorsanız yine 50 TL alt limitle yatırım yapabilirsiniz.

Payfix

Payfix yatırımlarında ise 25 TL alt limit uygulanıyor.

Cepbank

Cepbank yatırım limiti 20 TL.

QR Kod

QR Kod ile yatırımlarınızı da 20 TL alt limitle gerçekleştirebilirsiniz.

Betebet Para Çekme Yöntemleri

Betebet para çekme talebinizi oluştururken minimum tutarlar size kazanç sağlayabilir. Uygun limitlerle yatırım yapabildiğimiz gibi çekim işlemi de yapabilmekteyiz. Ayrıca 24 saatlik bir periyot içerisinde 2 kez çekim yapabiliyor olmamız avantaj yaratıyor. 10.000 TL'ye kadar çekim yapabilmeniz mümkün kılınıyor.

Banka Havalesi

Banka havalesiyle ya da EFT ile çekim talebi verirken 100 TL alt limit uygulanıyor. Üst limit ise tek seferde 10.000 TL, toplamda 20.000 TL ile sınırlı.

Papara

Papara çekimi yaparken 100 TL alt limit uygulanıyor.

Payfix

Payfix ile çekim yaparken 100 TL üstü bir bakiyeniz olması gerekiyor.

CMT Cüzdan

Yine Betebet giriş adresinden CMT Cüzdan hesabınıza 100 TL üstü çekim talebi oluşturabiliyorsunuz.