Penis sertliği ve uzun süre ereksiyon haline kalabilme her erkeğin istediği bir durumdur. Ancak bu durum çoğu erkek de mümkün olmamaktadır. İlk birleşmeden sonra ikinci birleşmenin hemen ardından olabilmesi erkeğin hızlı bir şekilde tekrar ereksiyon halinde olmasına bağlıdır. Bu durum bazen psikolojik bazen fizyolojik olarak mümkün olmayabilir. Ancak tedavisi imkânsız bir rahatsızlıkta değildir. Sadece durumu kabullenip normal bir rahatsızlıkmış gibi görmek tedavi sürecinin yarısını halletmiş olmak anlamına gelmektedir. Sertleştiriciler erkekler de iktidarsızlık sorununa çözüm sunan ereksiyonu güçlendiren sağlık ürünleridir. Viagra 100 mg fiyat ve etkisiyle erkekler tarafından en çok bilinen ve tercih edilen üründür.

Ereksiyon ve penis sertliği konuları her ne kadar aynı konular gibi görünse de küçük nüans farklılıkları ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Erekte halde olan bir penis cinsellik için yeterli sertlikte olmayabilir, ya da yeterli sertlikte olan bir penis ise uzun süre ilişkiye girilmesine rağmen hiçbir faaliyet göstermeyebilir. Bu yüzden penisin işlevi her zaman daha önemli olmaktadır. Penisin sertliğini sağlayabilmek için piyasada satılmakta olan sertleştiriciler kullanılabilir. Viagra 30 lu tablet ekonomik fiyatı ve güçlü etkisiyle en çok kullanılan sertleştiriciler arasındadır.

Sertleştiriciler ve Türleri

Sertleştiriciler her ne kadar 3 tür olarak gözüküyor olsa da aslında sadece 2 türdür. Sertleştirici haplar ve sertleştirici krem ile spreyler. Krem ve spreyler direk olarak penise masaj yoluyla uyguladığından dolayı aynı kategoride ele alınabilirler. Sertleştirici hapların kullanımı cinsel aktiveden 30 dakika kadar önce alınmalıdır. 30 dakika sonra etkisini gösteren hapın kullanımdan sonra etkisini yitirene kadar tekrar sertleştirici hap alınmamalıdır. Haplar sadece su ile içilmeli kesinlikle alkol ile içilmemelidir. Alkollü iken sertleştirici hap kullanmakta hapın etkisini azaltarak etkisini yeterince göstermemesine sebep olacağı için kullanılması uygun olmayacaktır. Viagra 100 mg eczane tavsiye ürünleri arasında erkekler için önerilen cinsel sağlık ilaçlarındandır.

Sertleştirici krem ve spreyler direk penisin üzerine kullanıldığından dolayı haplara nazaran etkisini daha kısa sürede gösterecektir ancak haplara nazaran daha kısa sürede etkisini yitirecektir. Ayrıca sprey ve krem kullanımlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise spreyin uygulanacağı genital bölgenin temizlenmesi gerekliliğidir. Temizlenmeyen bir genital bölgeye uygulanacak sprey ve kremler etki göstermeyeceği gibi bazı cilt sorunlarına da sebebiyet vereceklerdir.