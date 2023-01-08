Elbro Türkçe Rapte yeni Yetenek



Kimisine göre ruhun gıdası olarak adlandırılan müzik kültürü gelişmeye ve evrilmeye devam ederken Türkçe Rap sektörü ise bünyesine yeni sanatçılar ve yeni şarkılar kazandırmaya devam ediyor. Uzun bir süredir Pop müziği ön planda olsa da son zamanlarda Pop'un yerini Türkçe Rap almaya başladı. Genç kitlenin de büyük etkisi ile Türkçe Rap eskisinden daha çok dinlenir hale gelmeye başladı. YouTube ve Spotify gibi büyük müzik platformlarında trendlerden inmeyen Türkçe Rap şarkıları genç nüfusun ilgisi altında bulunduğu sürece bir müddet daha zirveyi bırakmayacak gibi duruyor.



Gün geçtikçe bünyesine yeni yetenekli sanatçılar kazandıran ve bu yeteneklere artık global olarak şöhret kazandırmayı da başaran Türkçe Rap piyasası Uzi El Chavo, Lvbel C5, Çakal, Reckol, Motive, Batuflex, Şehinşah, Heijan, Muti gibi işinde yetenekli Türk rap sanatçılarını global rap müziğinde tanınır hale getiriyor. Yapılan analizlere göre diğer ülkelerden de yüksek dinlenme elde eden yetenekli Türkçe Rap sanatçıları kısa zamanda global bir rapstar haline gelmeye başlıyor.



Son dönemde Türkçe Rap sektöründe dikkat çeken ve adını söz ettiren yeni bir isim ise ELBRO gerçek adı Barış Naşal olan ve gelecek vadeden yetenekli Türkçe Rap sanatçısı yaptığı şarkılar sayesinde kısa sürede binlerce kez izlendi. Spotify'daki resmi hesabında yayınlanan şarkıları yüksek dinlenmeye sahip olan oynatma listelerine girmeyi başardı ve resmi İnstagram hesabındaki son paylaşımında yeni yılda yeni projelere odaklanmış durumda olduğunu açık bir şekilde ifade etti.



Henüz 20 yaşında olan ve Adana'da yaşayan Elbro 2022 yılının Ağustos ayında rap kariyerine başladı ve bu yılı 2 şarkı ile kapattı. Kariyerinin başlangıcında olan ve gelecek vadeden yetenekli rap sanatçısı aynı zamanda üniversite öğrencisidir. Şuanda Tarsus Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü okuyan ve okuduğu bölümünde etkisi ile bu yolda işini kolaylaştıran Elbro sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu iddialı paylaşımlardan da anlaşılacağı üzere 2023 yılını daha fazla şarkı çıkartıp daha fazla kitleye ulaşarak kapatmak istiyor.