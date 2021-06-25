satılık facebook hesapları

Bakiye yükledim, ne zaman hesabıma geçer?

Eğer kredi kartıyla online bakiye yüklerseniz 7/24 otomatik olarak anında onaylanır ve hesabınıza geçer. Eğer banka havale/eft ödemesi yaptıysanız 5-30 dakika arasında hesabınıza geçer. (herhangi bir işlem olmaz ise, ana sayfamızdaki whatsapp'dan yazınız)