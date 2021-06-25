satılık facebook hesapları

Sistem özelliklerinden bazıları
"facebookhesap.com" çok gelişmiş bir facebook hesap satın alma platformudur. Sizlere en iyi kullanım deneyimi sunmak için bazı çok gelişmiş özelliklerimizden bahsetmek isteriz.
- Satın aldığınız hesapların bilgileri anında panelinize düşer.
- 7/24 otomatik kredi kartıyla bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. (Şuan PASİFTİR SADECE HAVALE)
- Basit sipariş ekranı ile ister tek tek, ister toplu hesap alabilirsiniz.
- Aldığınız hesapların bilgileri direk görebilir yada xlsx olarak indirebilirsiniz.
- Destek talebi göndererek aklınıza takılan her konuda destek alabilirsiniz.
- Sizin satın aldığınız hesap başkasına satılmaz kesinlikle!
Bunların yanı sıra sistemimizdeki satın aldığınız bütün hesaplar veritabanımızda şifreli tutulur ve verileriniz güvenle saklanır.
Neden sizden hesap almalıyım?
Hesap alacakların aklına takılan ilk soru "hesaplar güvenli mi, nasıl açılıyor?" oluyor.
Satın aldığınız hesaplar her seferinde farklı IP ve user-agent kullanarak takip edilemez şekilde oluşturuluyor. Hesaplarınız sadece size özeldir ve satın aldığınız hesapların giriş bilgileri bir başka kullanıcıya verilmez.
- Özenle oluşturulan kapanma riski reklamınızın içeriğine göre değişir !
- Satılan bir hesabın bilgisi bir başka kullanıcıya daha satılmaz. Size özeldir!
- Hem kaliteli, hem de uygun fiyatlı hesap garantisi veriyoruz!
Sıkça Sorulan Sorular
Sitemizin kullanımıyla ilgili aklınıza takılan bazı soruların cevapları
Satın aldığım hesaplar kapanır mı?
Satın aldığınız hesaplarda illegal reklamlarda facebook her türlü sorun çıkarabiliyor bunun içinde görselinize ve reklam içeriğinize dikkat etmenizi öneririm ve temiz aktif bir facebook hesabından reklamınızı vermenizi tavsiye ederim.
Satın aldığım hesabın giriş bilgisi ne zaman elime geçer?
Satın aldığınız bir hesabın giriş bilgisi sistem tarafından otomatik olarak profilinize iletilir. Herhangi bir ekstra onay işlemine tabi tutulmaz.
Satın aldığım hesabı başka birisi daha satın alabilir mi?
Satın aldığınız hesap sadece size özeldir ve bir başka kullanıcıya daha satılamaz. Siz satın alır almaz sistemden otomatik olarak silinecektir.
Bakiye yükledim, ne zaman hesabıma geçer?
Eğer kredi kartıyla online bakiye yüklerseniz 7/24 otomatik olarak anında onaylanır ve hesabınıza geçer. Eğer banka havale/eft ödemesi yaptıysanız 5-30 dakika arasında hesabınıza geçer. (herhangi bir işlem olmaz ise, ana sayfamızdaki whatsapp'dan yazınız)
Satın almak istediğim hesap kategorisinde hesaplar tükenmiş, ne yapabilirim?
Eğer hesap almak istediğiniz kategoride hesap stokları tükenmişse yeni hesap eklenmesini bekleyebilir ve destek talebi açarak bizden destek alabilirsiniz. (whatsapp'dan bildirin, anasayfadaki destek'ten kısa sürede yanıt alamaz iseniz)
Hesap satın almak istediğiniz kategoriye tıklayarak hizmetlerimizden 7/24 yararlanabilirsiniz.
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