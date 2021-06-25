Promosyon Ajanda Firması

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Kalemler insanların hayatında her zaman büyük bir değer olarak kendini gösterir. Geniş bir ürün yelpazesi ve kalem çeşitleri ise promosyon sektörünün en sağlıklı malzemeleri arasında bulunur. Promosyon plastik kalem örnek ürünlerden biridir. Arkadan basmalı ilginç ve özel kalem modelleri, estetik olarak çok şık bir yapıya sahiptir.

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