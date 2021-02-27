Lazer markalama makinesi nedir, ne işe yarar

Son yılların en gözde teknolojilerinin başında lazer teknolojisi geliyor. Yüzeylere temas etmeden, ışık gücü ile her tür işlem yapılabiliyor. Fiber lazer markalama makineleri de lazer teknolojisi ile çalışan özel cihazlardır. Bu makineler sayesinde her tür yüzeye, istenilen boyutlarda ve içeriklerde markalama işlemi yapılabiliyor.

Lazer markalama sistemi bunun için özel olarak üretilen lazer markalama makinesi aracılığı ile yapılıyor. Bu yöntem ile yapılan tüm markalama çalışmaları diğer teknolojilere göre çok daha sağlam ve kalıcı oluyor. Bu nedenle ciddi bir kullanıcı potansiyeli sağlıyor.

Lazer markalama makineleri üretim alanında ve bazı reklamcılık alanlarında kullanılıyor. Ülkemizde üretim yapan birçok firma için Bakanlıklar tarafından alınmış olan bazı zorunlu markalama, tarih, kodlama ve barkod çalışmaları yer alıyor. Ve üretim yapan birçok firma bu adımları sağlamak adına lazer markalama makineleri kullanıyor.

Fiber lazer markalama makineleri ile yüzeylere temas etmeden tüm ürünlere markalama yapmak mümkün oluyor. Pet, plastik, metal, çelik, alüminyum, karton ve cam gibi tüm ürün yüzeylerinde bu sistem gönül rahatlığı ile kullanılabiliyor.

Maymars markalama makineleri

Ülkemizde fiber markalama makineleri denildiğinde ilk akla gelen firma Maymars oluyor. Üretmiş olduğu tüm makineler için 2 yıl garanti desteği veren marka aynı zamanda yedek parça garantisi ile uzun yıllar güvenli bir kullanımı vaat ediyor.