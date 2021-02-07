Zemin Kaplamalarında Güçlü Seramik Kaplama Ürünleri

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Standart bir ortamın daha farklı bir tasarıma sahip olması, dikkat çeken bir yenilikçi ve modern bir görünüm kazandırılması noktasında, birbirinden farklı modern görünümlere sahip seramik modelleriyle beraber siz de 3 boyutlu çalışmalar yaptırabilir, sofistike çizgilere sahip dekorasyon anlayışında da bir arada çalışma gerçekleştirebilirsiniz.

Birçok açıdan farklı modellerde bulunan seramik modeller, hayatınıza ve kendi yaşam tarzınıza uygun şekilde evlerinizde farklı bir ortam yaratmaya dair en önemli tasarım parçalarıdır. Yeni bir dekora sahip olmak istediğinizde, yaşama karşı anlayışınıza uygun modellerde pek çok beğeneceğiniz tasarımla beraber mozaik tasarımlara, seramik kaplamalara göz atabilirsiniz. Birbirinden farklı modellerde şık ve seçkin görünümdeki bu modellerle birlikte tezgah aralarında, duvarlarda kaplama yapmak adına bu modern veya klasik temalardan birini seçebilirsiniz. Sahip olacağınız özel tasarımlar, zengin seçenekleriyle birlikteEgem Mozaikihtiyacınıza uygun özelliklerde seramik kaplamalar sağlamaktadır.

Moda Akımına Uygun Zemin Kaplamalar

Sadece duvarlarda değil istendiği takdirde tamamen mutfaklarda ya da banyolarda kullanacağınız şekilde soğuk ya da sıcak zeminlere uygun çiçek desenli karolardan tutun da retro rüzgarların akın ettiği modellerde harikulade çalışmalar yaptırabilirsiniz. Pek çok renk seçimleriyle beraber el yapımı seramik karolarda, harikulade özgü tasarım çalışmalarından faydalanabilir ve desenlerde seçimlerinizi yaparak, pek çok alanda da kullanılabilir özgün seçimler yapılabilir.

Türk hamamında kullanılan özel kurna arkası ya da üstü için yapılabilir çalışmalarda zeminler için uygun seramik modeller kullanılır. Aynı zamanda duşa kabin içerisinde de pano veya mutfakların tezgah ile dolap arasında kullanmak adına tezgah arasında bu özel seramik modeller tercih edilir.

İşletmelere uygun niteliklerde cafe, restoran gibi işletmeler için Egem Mozaikile birlikte harikulade bir çalışma yaptırmak mümkündür. Buralarda zeminlere uygun şekilde tasarımdan faydalanabilirsiniz. Benzer şekilde cami çinisi ya da Türk çini sanatına örnek şekilde de retro tasarımların olmasını istediğiniz modern ile geçmiş havanın bir arada olduğu şekilde de hitap edilebilir şekilde uyumlu seçimler yapabilirsiniz.

Zeminlere yapılabilir pek çok tasarımlarla beraber mozaik mi seramik kaplama mı tercihleriniz sizlere ait olmaktadır. En iyi manada faydalanacağınız şekilde yenilikçi anlayışa sahip Egem Mozaik Dizayn ile beraberinde ihtiyaçlarınıza uygun biçimde şekilli veya desenli çalışmalarınızı işletmelerinize uygun biçimde karmaşık şekillerden faydalanarak yaptırabilirsiniz. Bu biçimde işletmelerinizde yeni bir mekana geçmek yerine mekan içerisinde duvar veya zeminlerde olacak olan yeni kaplamalarla beraber faydalanabilirsiniz.

Pek çok alanda mozaik pano modellerinden yararlanarak, günümüzde birbirinden farklı modellerde seramik taşların, cam ve istenen birbirinden farklı malzemelerin çeşitleriyle beraber hem desenli hem de şekil çalışmalar yaptırabilirsiniz. Zeminlerde, duvarlarda eski kültürden kalan en iyi çalışmalarla beraber malzemelerde istenen deseni ve şekli aradığınız bulabilirsiniz. En doğru şekilde hem desen hem de şeklin ortaya konulduğu biçimde Egem Mozaik Dizayn ile birlikte çalışabilir ve markanın tecrübeleriyle beraber güçlü bir altyapıdan faydalanabilirsiniz.