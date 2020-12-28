Redresör Testi Nedir Ne İçin Yapılır?

Redresör, genel bir tanımla üzerinde AC işareti bulunan bir cihazı DC işaretine dönüştüren bir ekipmandır. Bu ekipmanın doğru çalışıp çalışmadığı ve standartlara uygunluğu ise Redresör Testi ile yapılabilir.

Redresör Hangi Cihazlar için Kullanılır?

Redresör, her türlü kaynak makineleri, akü çeşitleri, iletişim sektörleri ve iletişimle ilgili kurumlarda, ışık ve aydınlatma birimlerinde, DC sistemine sahip motor destekleyicilerinde ve elektroliz işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Bu anlamda cihazların kusursuz çalışması ve belirtilen akredite standartlarına uygun olması için emc testi yapılması gereklidir. Lvt, bu testle ilgili tüm donanımları bünyesinde bulundurmakla birlikte standartların gerekliliğine de yer veriyor.

Çalışma Düzeneği Hakkında

Lvd testi ağırlıklı olarak aküler için yapılan bir testtir. Bu işlem sırasında AC işaretinin DC işaretine dönüşümü, diyotlar ya da farklı tanımların doğrultulması sırasında oluşabilecek sorunları tespit eder, sorunların kaynağını bulur, eksikleri tanımlar ve standartlara uygun olması için gerekenleri aktarır.

Bu testte farklı çalışma prensipleri de yer alıyor. Bunların bazıları;

Varyak Kontrolüne Sahip Akü Şarjı Çalıştırma

Diyotlu Redresör

Trisör Kontrollü

Varyak Kontrollü

olarak farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Belirtilen tüm çalışma prensiplerine Lvt sitesinden erişebilir ve detaylı tüm bilgiyi alabilirsiniz. Bununla birlikte, Türk Akredite Kurumunca belirlenmiş olan Standard kodlara uygun yapılan testlerin uzun vadeli olarak ekipmanların kullanım ömrünü ve kalitesini de uzattığını belirtmeliyiz. Özellikle ürün belgelendirme konusunda LVT uzman çalışanları ile birlikte hizmet veren adreslerden bir tanesi olarak öne çıkıyor.