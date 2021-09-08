Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu kiralık olarak transfer etti.

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Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı
Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı Hadra Tarih: 2021-09-08 Saat: 10:51:50
Güncelleme : 2021-09-08 10:51:50Bu içerik 2676 kez okundu.
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Süper Lig ekiplerinden tıkla Çaykur Rizepsor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Monzango'nun Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens forması giydiği belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedilerek, "Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu katılmıştır. Nathan Monzango'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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