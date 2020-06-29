Afrika Örgüsü Nedir ?

Afrika örgüsü, yüzyıllardır Afrika kıtasında uygulanan geleneksel bir saç şekillendirme yöntemidir. Afrikalı kadınların genetik olarak sert ve kıvırcık saçlarını daha bakımlı, daha uzun ve gösterişli hale getirmek için çağlar boyunca geliştirdiği bir uygulamadır.

Tarih boyunca insanların estetik anlayışları sürekli birikerek ilerleme halinde olmuştur. Kimi akımlar tamamen terk edilmiş, bir kısmı ise değişerek günümüze ulaşmıştır. Örneklendirmek gerekirse orta çağ dönemine ait giyim veya peruk tercihlerinin hiç biri günümüzde uygulanmıyor. Bir akımı diğer dönemlere taşıyacak en büyük özellik işlevselliğidir. Afrika örgüsünün işlevsel ve estetik olarak tatmin edici sonuçlar vermesi, renk veya uzunluk gibi detaylarla kişiselleştirilebilir olması onu günümüze dek taşımıştır.

Geleneksel Afrika örgüleri, büyük çoğunlukla aile içinde uygulanır ve öğrenilirdi. Saç örgüleri bir çok kadının bir araya gelip sosyalleştiği ve genellikle aile büyüklerinin diğer bireylerin saçlarını örmesi ile gerçekleşirdi.

Günümüze gelindiğinde, sentetik ek saçlar kullanılarak yapılan örgüler daha çok renk seçeneği ve model olanağı sunmaktadır.

Zenci Örgüsü Nasıl Yapılır ?

Zenci örgüsü olarak da adlandırılan Afrika örgüsü, kişinin kendi saçına en dipten ek saçlar eklenerek başlanır ve uca doğru ek saçla birlikte tamamlanır. İşlem uygulama esnasında saçların dipten uygun biçimde, seçilen örgü ebadına bağlı olarak ayrılması önemlidir. Doğru kalınlıkta ayrılan saçlara, gerekli gramajda ek saç eklenerek uygulanması kişinin kendi saçlarına zarar vermemek adına önemlidir. Uygulama esnasında dipler bağlanırken dünyada en geçerli olan tekniği kullanmak ve dipleri aşırı sert, aşırı sıkı bağlamamak gereklidir. Kullanılan saçın kalitesi, örgülerin kullanım ömrünü ve estetik görünümü birebir etkilemektedir.

Afrika örgüsü uygulanırken hiç bir kimyasal veya ısı kaynağı uygulanmaz. Bu sebeple tamamen zararsızdır. Kullanım süresi kişinin saç uzama hızına bağlı olarak ortalama 2 ile 3 ay aralığındadır.

Uygulama yapabilmek için saçların minimum 8-10 cm civarında olması yeterlidir.

Afrika Örgüsü Fiyatları ?

Afrika örgüsü fiyatları, uygulamayı yapan salonun tecrübesi ve kullanılan saç kalitesi ile bire bir ilişkilidir. Çin malı ucuz saçlar kullanan salonlar daha uygun fiyatlar verebilmektedir. Fakat deneyimli personel ve kaliteli saç kullanan salonların işletme maliyetleri daha yüksek olmaktadır.

Afrika örgüsü için fiyatlar şu şekildedir:

Standart örgü göğüs altına dek : 800 TL

Kalın örgü göğüs altına dek :800 TL

İnce örgü göğüs altına dek : 1200 TL

Bel uzunluğunda standart örgü : 1000 TL

Bel uzunluğunda kalın örgü : 1000 TL

Bel uzunluğunda ince örgü : 1500 TL