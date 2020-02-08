Vaporesso Luxe 220 Watt Almanız İçin 10 Sebep

Normalde bir Vaporesso e-sigara almanız için pek çok sebebiniz var. Bunların başında Vaporesso’ nun elektronik sigara dünyasındaki en iyi cihaz modellerini piyasaya sürüyor olması. Revenger ve Swag, dünyadaki tüm elektronik sigara kullanıcıları arasında oldukça revaçta. Özellikle Vaporesso Revenger Ailesi e-sigara cihazları gerek performansları gerekse tasarımları ile öne çıkan cihaz modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Vaporesso’ nun yeni mod elektronik sigara modeli ise, özellikleri ile kullanıcı dostu olmasının yanında üstün buhar verme kapasitesi ile oldukça popüler: Vaporesso Luxe 220W Kit, herkesin mutlaka denemesi gereken bir cihaz. Peki Vaporesso Luxe’ a neden sahip olmak isteyesiniz? İşte Vaporesso Luxe almanız için 10 sebep.

Vaporesso Luxe, Tam Bir E-Sigara Kiti

Vaporesso Luxe 220W Kit, özellikle mod elektronik sigara severler için üretilmiş olan bir e-sigara kiti. Yani kitin içerisinden 220 Watt’ lık bir mod e-sigara gövdesine ek olarak SKKR Tank ve yedek parçalar çıkıyor. Elbette bu kite cihazın çalışması için gerekli olan iki adet 18650 şarjlı piller dahil değil. Ancak şarj kablosundan farklı içim modları için hazır sarılmış olan coillere kadar kutu içeriği kelimenin tam anlamıyla eksiksiz.

Vaporesso Luxe’ un kutusundan çıkan SKKR Atomizer Tank, daha çok sub ohm olarak da bilinen nargile içimi için özel üretilmiş bir atomizer tank ve kendi başına bile oldukça kullanışlı. 8 ML likit kapasitesine sahip olan atomizer, ayarlanabilir hava kanallarına sahip ve 30 mm çapa sahip. Tamamen yüksek kalite paslanmaz çelik ve pyrex cam malzemeden üretilmiş olan Vaporesso Luxe’ un atomizeri aynı zamanda yandan veya tepeden doldurulabiliyor.

220 Watt Gücünde Bir Buhar Canavarı

Yoğun buhar isteyenler için bir mod e-sigara cihazının performanslı olması son derece önemli. Vaporeso Luxe, 220 Watt’lık gücü ile yoğun buhar ve aroma lezzeti arayanların imdadına yetişiyor. Buna ek olarak iki adet 18650 pil, Vaporesso Luxe mod gövdenin içinde bulunuyor. Eğer yoğun buhar verme kapasitesine sahip olan bu güçlü mod e-sigara cihazı için bir de kaliteli bir premium likit içeriği alırsanız, yaşayacağınız keyfi kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansız hale gelir.

Günümüzde maksimum 220 Watt’ a kadar çıkabilen bir mod isterseniz, tercih edeceğiniz en iyi elektronik sigara modelleri hemen hemen belli gibi; SMOK G Priv V2, SMOK Alien, Wismec Reuleaux RX Gen3 Mod, Sigelei Kaos Z Box, Tesla Punk Mod gibi mod elektronik sigara cihazları, şu anda yüksek buhar performansı sağlayan e-sigara modelleri arasında geliyorlar. Ancak Vaporesso Luxe, gerek markası gerekse yüksek ısı ve watt değerlerinde sizlere yoğun ve dolgulu buhar sağlayan SKKR Atomizer Tank ile gerçekten güçlü bir mod olmasının yanında tercih edebileceğiniz en iyi 220 Watt’ lık mod elektronik sigara olma özelliğine de sahip.

Bütük TFT Ekran Ve Elegant Tasarım

Vaporesso Luxe’ un en özel yanlarından bir tanesi, güçlü bir mod elektronik sigara modeli olmasının yanında ayrıca son derece kullanıcı dostu bir cihaz olması. Vaporesso Luxe’ un gövdesi üzerinde bulunan 2.0 İnçlik renkli TFT ekran aynı zamanda titreşim özelliğine sahip. Mod ayarı yapacağınız düğmeler bu ekranın hemen altında bulunuyor. Bununla beraber ateşleme düğmesi, mod gövdenin hemen yanında bulunuyor ve oldukça büyük. InstaVape özelliği sayesinde ateşleme düğmesine bastıktan kısa bir süre sonra yoğun buhar sizlere ulaşıyor. Vaporesso Luxe 220W Mod Gövde üzerindeki 2.0 İnçlik TFT ekran e-sigara cihazının tasarımına farklı bir hava katmış.

SKKR Atomizer Tank Ve Dahası

Vaporesso Luxe’ a güç veren SKRR Sub Ohm Tank, 8 ML kapasiteli ve tamamen paslanmaz çelik ve pyrex camdan üretilmiş, güçlü bir atomizer. SKKR, yine Vaporesso imzasını taşıyan GT Coil hazır coil (bobin) kullanarak çalışıyor ve yüksek watt değerlerinde size yoğun bir keyif sunuyor. Resin Dilrope ağızlık (drip tip), ayarlanabilir hava kanalları, yandan veya tepeden doldurulma özelliğine ek olarak QF (Quad Flow) ve GT coil sistemini beraber kullanması, aromayı sizlere yoğun olarak hissettiriyor ve yüksek kapasite ile buhar elde etmenizi sağlıyor.

Kendi Atomizerini Tanıyabiliyor

Vaporesso Luxe’ un yüksek kapasiteli bir mod e-sigara olmasının yanında pek çok özelliği var. Bunlardan en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de, Vaporesso’ nun “Broad Tank Resistance ID” olarak isimlendirdiği bir özellik. Bu fonksiyon, mod gövdenin farklı atomizer tankları otomatik olarak tanıyarak içim modu ayarlarını kendiliğinden yapmasını sağlıyor ve piyasada sıklıkla kullanılan atomizer tankları mod gövde ile birleştirdiğiniz andan itibaren tanıyabiliyor.

Omni Board 4.0 İşlemci Özellikleri

Geliştirilmiş işlemci altyapısı, Vaporesso Luxe 220W Kit’ in pek çok yenilikçi ve kullanıcı dostu özelliği kullanıcısına sunmasına neden oluyor. InstaVape; 0.01 Sn. içerisinde yoğun buhar elde etmenizi sağlıyor. Üstelik kısa devre koruması, mod e-sigara cihazını farklı metal eşyalar ile beraber taşıdığınızda kısa devre olasılığını ortadan tamamen kaldırıyor.

Düşük e-likit uyarısı, düşük batarya uyarısı, yanık coil uyarısı ve aşırı sıcaklık uyasrısı, Vaporesso Luxe’ un kendisini tercih edenlere sunduğu önemli özellikler arasında yer alıyor. Elbette tüm bu özelliklerin mod elektronik sigara gövdesinde yer almasını sağlayan şey, Vaporesso’ nun yeni nesil mod elektronik sigara modelinde kullandığı OMNI Board 4.0 İşlemci Seti.

Farklı İçim Modları Ve Vaporesso Luxe

Güçlü bir atomzier olan SKRR Sub Ohm Tank, mod e-sigara cihazının 0.03 ve 5.0 Ohm arasında çalışabilmesini sağlıyor. Yani Vaporesso SKRR Cascade Atomizer Tankının daha çok nargile içim ve yoğun buhar elde etmek maksadıyla üretildiğini söylemek mümkün. Ancak dilerseniz 510 vidalama sistemi kullanan başka bir atomizer veya mod gövdenin size sunduğu 5.0 Ohm’ luk içim seçeneğini tercih ederek sigara içimi de elde etmeniz mümkün.

Buna ek olarak mod gövde; SS, Ni, Ti, CCW gibi pek çok mod e-sigara cihazındaki içim modlarıyla size hizmet ediyor.

İçim Modu Hafızası

İçim modu hafızası, Vaporesso Luxe 220W Kit’ de 2 adetle sınırlanmış. Bu hafıza sistemini kullandığınızda kendiniz için ideal olan ayarlamaları tekrar tekrar yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da Vaporesso Luxe’ u ciddi anlamda kullanıcı dostu bir cihaz haline getiriyor.

Sızdırmaz Tank Ve Büyük Ateşleme Düğmesi…

Vaporesso Luxe 220W Kit içerisinden çıkan SKKR Cascade Tank, yandan veya tepeden doldurulmasına ek olarak sızdırmazlık konusunda da oldukça başarılı. Bu gelişmiş mod, adeta keyifle yoğun buhar elde etmeniz için özel üretilmiş gibi görünüyor. Büyük ateşleme düğmesi ve kısa zamanda yoğun buhar sağlayan InstaVape özelliği, bunun en büyük kanıtı.

Vaporesso Elinden Çıkma Bir Başka Mod

Son olarak bu güçlü modun “Vaporesso” imzasını taşıyan bir mod e-sigara olduğunu söylemek mümkün. Bildiğiniz gibi marka, Revenger ve Swag Kit gibi popüler mod gövdelerinin üreticisi; ve Luxe ile “mod elektronik sigara” kavramını bir adım öteye taşımış.

Bu yeni mod elektronik sigara gövdesine ulaşmak isterseniz tek yapmanız gereken Elektroniksigaravadisi.com adresine uğramak. Sitede ayrıca yeni premium likit, e-likit ve diğer e-sigara ürünlerine de hesaplı fiyatlarla ulaşabilirsiniz.