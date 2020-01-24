Peşinatsız Ev Almanın Kolay Yolu

Diğer yandan istenilen kredi bulunsa dahi bu defa peşinat istenebilmektedir. Ancak Birikimevim olarak sizlere bu her iki sistemi bir çatı altında topladığımız kaliteli bir destek sunuyoruz. Böylece peşinatsız ev sahibi olurken herhangi bir faiz olmadan taksit ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ev Almanın Kolay Yolu

Peşinat ve hiçbir faiz olmadan ev almanın kolay yolu Birikimevim üzerinden geçer. Farklı seçenekler üzerinden hazırladığımız programlar dahilinde dilediğinizi tercih edebilir ve buna göre ödemelerinizi planlayabilirsiniz. Sizi korumak amaçlı ele aldığımız sözleşme üzerinden tercih ettiğiniz programa göre, bütçenize uygun ödeme yapabilir ve peşinatsız olarak tercih ettiğiniz eve sahip olabilirsiniz. Burada sizin yapmanız gereken arzu ettiğiniz evi seçmektir. Gerisini bize bırakın.

Peşinatsız Ev Sahibi Olma Fırsatı

Eğer peşinat ödemeden ev sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişim kurmanız yeterlidir. Almayı arzu ettiğiniz evin değeri belirlendikten sonra peşinat olmadan güvenli şekilde yapılan taksit programına göre evinizi alabilirsiniz. Burada ele aldığımız programlar evinizi teslim alacağınız tarih ve taksit ödemelerinize bağlı olarak belirlenir.

Sabit sistem ya da erken teslimatlı sistem ile beraber serbest sistem arasından seçim gerçekleştirebilirsiniz. Her biri ihtiyaçlarınıza uygun şekilde farklı koşullar üzerinden hazırlanmış durumdadır. Böylece peşinatsız ev fırsatını değerlendirebilir ve hayallerinizdeki eve kavuşma şansını yakalayabilirsiniz.

Kolayca ve Peşinatsız Ev Sahibi Olun

Hiç yorulmadan ve üzülmeden tamamen peşinatsız şekilde ev sahibi olma fırsatını sizlere sunmaktan memnuniyet duyarız. Birikimevim olarak koşullarına uygun şekilde farklı programlar üzerinden seçenek sağlamaktayız. Peşinat ya da peşinatsız seçeneklerde halinde herhangi bir faiz olmadan uygun ödeme yöntemleri sunuyoruz. Bu yöntemler arasında tercih gerçekleştirebilir ve ev almanın kolay yolu ile beraber hangi evi seçtiyseniz alabilirsiniz. Ailenizle beraber geleceğe umutla bakmak ve güzel bir yaşam sürdürebilmek için ev sahibi olma konusunda sizleri bekliyoruz.

Kaynak: https://istanbuldabirevimolsun.com/finansevim-nedir/

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