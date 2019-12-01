Bimcell'e kredi kartı üzerinden veya bazı marketler veya mağazalardan, satış yerlerinden TL(Türk Lirası) yükleyebilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile kontör yükleme işlemlerinizi online olarak da yine gerçekleştirebilirsiniz. Belirtmekte fayda var ki zaten işlemlerinizi sadece kredi kartı ile yapabilirsiniz. Kredi kartı üzerinden işlem yapabildiğiniz gibi ayrıca para yükleme işleminizi nakit olarak da yapabilirsiniz.

Nakit olarak yapmak için size en yakın Bim şubesine giderek 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 TL gibi paketler üzerinden orada bulunan memur ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bimcell güvenilir mi, hangi operatörün altyapısını kullanıyor diyorsanız da kesinlikle güvenebilirsiniz. Çünkü Bimcell Turk Telekom ile anlaşma yaptı ve onun altyapısında bu yüzden kesinlikle güvenebilirsiniz.

https://e-turkcell.com

Bu site Turkcell kurumunun internet sitesi olarak bilinmektedir. Konumuzla alakasına gelecek olursak ise bu siteye girip siteden Bimcell'e online olarak para yükleyebilirsiniz. Ama belirtmekte fayda var ki bunun için sizden kredi kartınızın olması zorunluluğu istenebilir.

Bimcell Tl Yükleme

Bimcell TL yükle işlemini kredi kartınızın üzerinden yapılabildiği gibi ayrıca bazı esnaf marketlerinden de yapılabilir. Eğer Bimcell'e bu şekilde para yüklemek istiyorsanız öncelikle Bimcell kartına para yükleyen bir esnafa, markete veya kuruma gitmeniz gerekiyor. Gittikten sonra yapmak istediğiniz işlemi söyleyin. "Bimcell kartıma TL yüklemek istiyorum." Bu cümleyi söyledikten sonra orada bulunan gerekli kişiler zaten sizin işinizi halletmeye başlayacaktır.