Jeneratör yakıtı ve jeneratörün kullanım alanları

Farklı sebepler dolayısıyla kullanılabilen jeneratör, insan hayatına büyük kolaylıklar sunuyor. Özel bir jeneratör yakıtı ile çalışan bu cihazların ayrı birer yakıt tankı da bulunuyor.

Elektrik kesintisi yaşanan yerlerde eğer yakıtı bulunan bir jeneratör, hiçbir kesinti olmamış gibi yaşam akıp gidebilir... Alternatör ve motorlardan oluşturulan mekanik birleşim, jeneratör adı altında elektrik enerjisi üretiyor. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra hastanelerde, fabrikalarda vb. kilit noktalarda kullanıldığında jeneratörler hayati bir önem kazanıyor. Buradaki tek kilit nokta, cihazın her daim jeneratör yakıtının bulunması ile hazır beklemesidir.

JENERATÖR YAKITI NASIL SEÇİLİR?

Hemen hemen her alanda olduğu gibi jeneratörler konusunda da birden fazla alternatif mevcut. Piyasada çeşitli bütçelere göre farklı özelliklerde jeneratörler bulunuyor. Kullanılacak ve herhangi bir elektrik kesintisi olduğunda yeterli gelmesi beklenen alanın büyüklüğüne vb. özelliklerine göre seçilen jeneratörün yakıtını ise dizel ya da benzinli jeneratör alarak siz belirleyebilirsiniz.

DİZEL JENERATÖR MÜ BENZİN Mİ JENERATÖR MÜ?

Jeneratör satın alırken dizel mi yoksa benzinli mi alacağınıza karar vermekte zorlanıyorsanız her iki tarafın da artı ve eksilerini göz önüne almalısınız.

Jeneratörün teknik özellikleri ve kapasitesi, ne kadar bir zaman aralığında kullanılmasının beklendiği, elektrik enerjisi üreteceği alanın büyüklüğü bu kararı vermeden önce belirlemeniz gerekenler arasında yer alır. Çünkü jeneratörünüzün bu etmenler sonucunda 5 kVA özelliğini taşıması gerekiyorsa, bu rakam altındaki jeneratörlerin yakıt seçeneklerinde dizel yerine benzin karşınıza çıkar. Jeneratör yakıtınız benzin ise bu cihaz, dizellere nazaran daha sessiz çalışır. Ama güvenlik açısından bakıldığında daha zayıftır. Unutmadan, 5 kVA seviyesinin üstünde olan ve jeneratör yakıtı benzin olan cihazlar, diğerlerine göre daha pahalı olur. Dizeller hem daha uygun fiyatta hem de daha uzun ömürlü olarak bilinir. Ağır ve zor şartlar altında yüksek verimde çalışabilirler.

JENERATÖR NE ZAMAN KULLANILIR?

Jeneratör yakıtına ve modeline karar verdiyseniz, bu mucizevi buluşun daha çok nerelerde kullanılmış olduğuna bir göz atalım: