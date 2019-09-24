En Farklı Tasarımlara Sahip Olup Okul ve Ders Günlüklerinizi Eğlenceli Hale Getirmek Defterler İle Mümkün

Okul hayatımızda en önemli ihtiyaçlarımızdan biri defterlerdir. Çizgili, kareli, spiralli defter modelleri arasında binlerce defter çeşidini sizler için bir araya getiren site Cimri.com’dur. Okul dönemi boyunca anne babaların toplu ya da tek tek alışveriş yaptığı defter alışverişinde cimri.com sizler için en uygun site. Cimri.com’da defter satın alamazsınız ancak en uygun fiyata en kaliteli defter çeşitlerini hangi siteden alacağınızı görebilirsiniz.

Defter Çeşitleri

Anne babalar defter satın alırken kalitesine ve fiyatına oldukça dikkat ederler. Ders ders birden çok defter alınacağı zaman bu durum maliyetli olabilir. Bu nedenle uygun fiyat, ucuz defter kriteri oldukça önemlidir.

Cimri, çizgili defter modellerinde, sayfa sayısına defterin hamur yapısına, kalitesine göre birçok markanın ürününü sizler için bir araya getiriyor. Pek çok markanın bir arada olduğu cimri de aynı zamanda sayfa sayısı belirleyip, ebat ve okul türünü seçerseniz tercihlerinizi daha kolay yapabilirsiniz.

Matematik dersi başta olmak üzere pek çok derste de kullanılan kareli defterleri de yüzlerce markanın kıyaslanarak bir araya getirildiği cimri.com da en ucuz kareli defterleri bulabilirsiniz.

Spiralli defterler klasik okul defterlerinin dışına defter modellerinden biridir. Kâğıt boyutu olarak genelde A4 spiralli defter ve A5 spiralli defter çeşitleri en çok üretilen modeller olan spiralli defterler pek çok derste kullanılabilir. Plastik spiralli defter, sert kapaklı spiralli defterler, baskılı telli defterler de spiralli defter çeşitleri arasında sayılabilir.

Okul dönemi denilince akla gelen defterlerden bir tanesi de resim defterleridir. Küçük boy, orta boy ve büyük boy klasik resim defterleri modelleri bulunmaktadır. Ayrıca kırtasiye ürünlerinin çeşitlenmesiyle spiralli(telli) resim defterleri de kırtasiye malzemeleri arasında yerini almıştır. Not defterleri de cimri.com da bulabileceğiniz defter çeşitleri arasındadır.

Defter Fiyatları

Çizgili, kareli, spiralli, resim ya da not defteri fark etmeksizin binlerce defter çeşidini yine Cimri sizler için inceliyor. En uygun fiyatlı defter çeşitlerini sizler için kıyaslayan Cimri, doğru ve ucuz alışveriş için sizi satış sitelerine yönlendiriyor. Binlerce çeşit arasında seçeceğiniz defterler çeşidine, kalitesine, hamuruna, sayfasına, kapağına, baskısına göre fiyat olarak değişebilmektedir. Doğru ve uygun alışveriş için Cimri. com’u ziyaret edebilirsiniz.