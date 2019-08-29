Sağlık meslek liseleri eski trendini kaybetmiş olsa da hala onlarca kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki sağlık meslek lisesi sonrası ne yapılır? Sağlık meslek lisesinden çıkanlar ne olabilir? İşte sağlık liseleriyle ilgili tüm detaylar. Bu yazımız sayesinde sağlık lisesi mezunları ne olabilir ? Sorusuna cevap bulabileceksiniz.

Üniversitelere giriş için artık yeni sistem olan YKS sınavına geçilmiş durumda. 2017’den itibaren YKS sınavıyla alımlar devam ediyor. Geçmiş yıllara göre sınavların kolay olduğunu ifade eden öğrenciler ise şu günlerde üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte yeni okullarına başlayacağı günleri bekliyor. 2019 yılında Sağlık Meslek Lisesi bölümleri, sağlık lisesi mezunlarının ne olacağı en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Sağlık meslek liselerinin birçok avantajı bulunuyor. Yine bu avantajlar kadar dezavantajları da bulunuyor. Daha önceki yıllarda sıkça rastlanan uygulamalardan olan sağlık meslek lisesi mezunlarının direkt olarak sınavsız 2 yıllık bölüm okuyabilmesi oldukça cazip kılıyordu.

Türkiye’de bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce herhangi bir meslek lisesinden çıkan öğrencinin kendi alanı dışında üniversite eğitimi alması mümkün değildi. Kat sayı isimli uygulamayla birlikte, farklı bir bölüm tercih edildiği takdirde puan kesiliyordu. Buda diğer tercih yapan öğrencilerin oldukça gerisine atıyordu. Fakat günümüzde kat sayı uygulaması tamamıyla kaldırılmış olup tüm liseler eşit tutulmaya başlandı. Buda Sağlık Lisesi mezunları başta olmak üzere onlarca meslek lisesi mezunu için muhteşem bir haber oldu. Bu sayede farklı bölüm tercihi de yapılabilecekti. Peki Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ne olabilir? Sağlık meslek lisesi mezunları bir üst başlıkta belirttiğimiz tüm bölümleri tercih ederek “sağlık alanında” uzmanlaşabilir. Eğer sağlık alanında çalışmak istemiyorsa, A’dan Z’ye istediği her bölüme gidebilir. Puanının yeterli olması bu konuda yeterli olacaktır. Yani sağlık lisesi çıkışlılar yalnızca sağlık bölümleri okuyabilir diye bir şart bulunmuyor. Sağlık Lisesi çıkışlı birisi puanı yettiği takdirde mühendislik, hukuk v.s. okuyabilir.

Kaynak: KrediHaber24.com