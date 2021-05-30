PentestBX olarak siber güvenlik risk hesaplama konusunda hizmet almak isteyenlere özel seçenekler sunmaya devam ediyoruz. Öncelikle bu süreçte kurum risk seviyesini hesaplarken daha sonra her taramada karşılaşılan değişiklikler izlenmektedir. Bu aşamada varlıklarımız ve kurumumuz ait olan riskler Pentestbx üzerinden hesaplanırken Dashboard üzerinden de takip edilebilir. Taramaların sonucuna bakılarak mevcut risklerin ne kadar arttığı ya da azaldığı da görüntülenebilir. Yine bu süreçte geriye dönük olan risk takibini yapmanız da mümkündür.

Siber Güvenlik Risk Hesaplama Avantajları

Siber güvenlik risk hesaplama avantajlarını sıraladığımızda;

Kurumların gizli bilgilerini bazen hizmet alımı gerçekleştirdiğiniz firmalar ile paylaşmanız gerektiği için siber güvenlik riskli hesaplandıktan sonra bu işlemleri sorunsuz olarak tamamlayabilirsiniz.

Kurumların siber risk durumu, bu hesaplama ile ölçülmektedir. Haliyle ortak alt kurumlar ya da kendi kurumunuzun siber güvenlik durumunu kontrol edebilirsiniz.

Siber güvenlik riski, bu hesaplama sayesinde gerçek zamanlı olarak ölçülebilir. Sonuç olarak daha modern ve hızlı bir şekilde güvenlik risklerine karşı tedbirler alınabilir.

PentestBX, tüm bu süreci başarılı bir şekilde yönetirken, geriye dönük risk takibi yaparak zayıflıkların iyileştirilmesini sağlar. Varlıklarınızın risk durumlarının farkında olmak için yaptırmanız gereken siber güvenlik risk hesaplama için vakit kaybetmeden PentestBX ile iletişim kurmanız yeterlidir. Uluslararası kriterler olan CVSS ve PCI skorlama yöntemini kullanan PentestBX, daima kapsamlı analizler sunarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar yönetmektedir.