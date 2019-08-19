İngiltere Konsolosluğu Nişanlı Çiftler için İngiltere Yerleşim/Evlilik Vizesi

İngiltere vatandaşı veya süresiz oturum sahibi olarak Birleşik Krallık’ta bulunan kişilerin nişanlıları, İngiltere Konsolosluğu nezdinde Nişanlı Çiftler için İngiltere Yerleşim/Evlilik Vizesi başvurusu yaparak İngiltere’ye yerleşebilirler.

İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurusunu, İngiltere vatandaşları ve sürekli oturum sahiplerinin nişanlıları İngiltere’ye yerleşebilmek için yapabilirler. Bu başvuruyu yapabilmek ve olumlu sonuç alabilmek için nişanlıların sağlaması gereken bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. CSS Legal İngiltere vizesi uzmanları ile yürütülen bu başvuru süreci, başarıyla yürütülür ve vize reddi alma riski en aza düşer.

Nişanlı Çiftler için İngiltere Yerleşim/Evlilik Vizesi başvurusu için minimum maddi yeterlilik şartının İngiltere'de geçinebilecek güçte olduğunu ispat edebilmek için gösterilmesi gerekiyor. Bu noktada İngiltere’de bulunan kişi İngiltere’ye gelecek olan nişanlısı için yıllık minimum £18.600.00 düzeyinde bir maddi güce sahip olduğunu başvuruda gösterebilmelidir. Minimum maddi yeterlilik şartı gelir ile veya £62.500.00 tutarında bir nakit birikim gösterilerek ispat edilebilmektedir. CSS Legal Danışmanlık maddi şartın sağlanıp sağlanamadığı hususunda detaylı bilgi vermek ve vize başvurusunu gerçekleştirmek isteyen başvuru sahipleri için en doğru adres olacaktır.

İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurusu yapacak kişiler, İngilizce dil şartını da sağlamakla yükümlüdür. Dil şartını ise başvuru sahipleri IELTS Life Skills sınavına girerek ve A1 seviyesinde İngilizce bildiklerine dair başarılı sonuç alarak gösterebilirler. Detaylı bilgi ve eğitim alabilmek için Student Portal International uzmanlarıyla iletişime geçilebilir.

Bunlara ek olarak bir diğer şart da çiftin 18 yaşın üstünde olduğunu göstermesi gerekir. Eğer nişanlı çift ya da nişanlılardan biri 18 yaşın altındaysa 18 yaşın doldurulması beklenmelidir. Aksi takdirde vize reddi alınacak ve bu da maddi kayba sebep olacaktır. CSS Legal yorum ve analiz gerektiren yerleşim vizesi başvuru şartlarının sağlanması noktasında danışanlarına profesyonel bir hizmet verir ve vize reddi alma riskini en aza indirir.

Nişanlı Çiftler için İngiltere Yerleşim/Evlilik Vizesi başvurusunda İngilizce sınavı belgesinin bulunması gerekmesine karşın Life in the UK sınavının belgesinin sunulmasına gerek yoktur. CSS Legal şikayet edilen İngiltere yerleşim vizelerinin karmaşık evrak toplama süreci ile ilgili de müşterilerine daima doğru yolu göstermektedir.

Nişanlı çiftin İngiltere’de konaklayacakları evin de belli standartlarda olduğunu vize memuruna gösterebiliyor olması gerekir. İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi başvurusu için kalınması planlanan evin yeterli standartlarda olup olmadığı, vize anlamında bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı konularında bilgi alabilmek için CSS & Co Legal Services danışmanları görüşülerek tüm işlemler yapılabilir.

Nişanlı Çiftler için İngiltere Yerleşim/Evlilik Vizesi başvurusunda nişanlılık veya yasal partnerlik yasal yönden açıklanamayacağı için dosyanın beraberlik konusunda ikna edici hazırlanması çok önemlidir. İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Anlaşması vizesi ve İngiltere yerleşim vizesi konularında uzman CSS Müşavirlik ile başvuru süreci yönetmek tam da bu noktada oldukça faydalı olacaktır.

Yerleşim kapsamlı bu İngiltere vizesini alabilmek için çiftler birlikte yaşama niyetleri olduğunu net olarak gösterebilmelidir. Çünkü tüm yerleşim kapsamlı başvurularda olduğu üzere İngiltere Nişanlı Yerleşim Vizesi de başvuru sahibi İngiltere’ye gitsin ve orada nasıl isterse yaşasın diye verilmez. Bu vize, evlilik gerçekleşsin ve çiftler bir arada yaşayabilsinler diye verilir. Bu nedenle de beraber yaşama imkânı olmayacak bir başvuru yapılıyorsa veya beraber yaşanılacağından şüphe duyuluyorsa vize başvurusu da doğal olarak reddedilir.

Bu şartları genel olarak yerine getiren çiftlerin, İngiltere Nişanlı Çiftler İçin Yerleşim Vizesi başvuruları olumlu sonuçlanacaktır. Olumlu sonuçlanan başvuruda verilen ilk geçici vize süresi ise 6 aylık olacaktır. İngiltere’ye 6 ay geçerli bu geçici İngiltere vizesi ile giden nişanlılar bu 6 ay içerisinde evlendiklerini veya yasal beraberlik kayıtlarını yaptırdıklarını evlilik cüzdanı/sertifikası veya yasal birliktelik kaydı sertifikası gibi bir belge ile ispat edip, daha sonrasında uzatma başvurusu yapabileceklerdir.

İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ve İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz (idari itiraz ve itiraz kapsamlı yeniden değerlendirilme başvurusu) başvurularında uzmanlaşmış CSS & Co Legal Services 2006 yılından bu yana tecrübeli uzmanlarıyla danışanlarına tüm başvuru süreçlerinde iyi bir yol arkadaşı olmaya devam etmektedir.





