Vedat Muriqi Bilmecesi

Transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Vedat Muriqi geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada sözleşmesi bitene kadar kulübü Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökeceğini söyledi.

Bu gelişme üzerine yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçerek kulübünün sezon açılışına katıldı. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler yıldız futbolcunun geleceğini belirledi. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe Vedat Muriqi bonservisi için anlaşma sağladı. Böylelikle yıldız golcü yeni kulübü Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmiş oldu.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'de

Transfer döneminin paylaşılamayan ismi Vedat Muriqi önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giyecek. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe yıldız golcünün bonservisi için 3.5 milyon Euro + 4 futbolcu takası ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe alt yapısında yetişen 4 futbolcudan 3 tanesi bonservisi ile bir tanesi ise kiralık olarak Rizespor forması giyecek. Ayrıca Fenerbahçe Rizespor'a 3.5 milyon Euro ödeyecek.

Anlaşmanın sağlanmasından ardından Vedat Muriqi İstanbul'a gelerek yeni takımının sezon öncesi hazırlık kampına katıldı. Takım arkadaşları ve teknik direktör Ersun Yanal ile tanışan Vedat Muriqi daha sonra bir açıklama yaparak transfer süreci hakkında bilgi verdi.

Hayallerimi Süsleyen Formayı Giyiyorum

Vedat Muriqi https://www.oneloveonetouch.com sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında konuşan yıldız futbolcu uzun süredir giymek istediği formaya kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Transfer dönemde sadece Galatasaray forması giymek istiyorum şeklinde bir açıklama yapmadığını söyleyen Kosovalı golcü gönlünün her zaman Fenerbahçe'den yana olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemdeki yaşantısı ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu Kosova'da çok fakir bir ailede büyüdüğünü, futbolcu olduktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Transfer Devam Ediyor

Uzun süren görüşmelerin ardından yıldız futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yöneticiler ilk hedef olarak Garry Rodriguez'i kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arabistan'da istenilen performansı gösteremeyen Garry Rodriguez'de Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'li yöneticiler yıldız futbolcunun menajeri ile kısa bir süre görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Rodriguez ile anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli yöneticiler yıldız futbolcunun kulübü Al İttihat ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede yıldız futbolcunun kiralanması konusunda takımlar anlaştı. Yapılan anlaşmaya göre sarı lacivertli yöneticiler Garry Rodriguez'i 1+1 yıllığına kiraladı. Bu transfer için sarı lacivertli ekibin kasasından 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede yer alan özel maddeye göre Fenerbahçe 2 yılın sonunda eğer isterse Garry Rodriguez'in bonservisini 7.5 milyon Euro ödeyecek alabilecek.

Yapılan anlaşmanın ardından yıldız futbolcunun kısa süre İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması ve yeni takımının sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Elmas Değil Altın

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe'de kadroya takviyeler devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Bu isimlerden bir tanesi de Elfij Elmas. Genç oyuncu transferde birçok takımın göz bebeği konumunda bulunuyor. Özellikle İtalyan takımları genç oyuncu için sarı lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan basınından öne çıkan haberlere göre sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Napoli, Elfij Elmas için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Ortaya atılan iddiaya göre Napoli takımı yetkilileri kısa sürede İstanbul'a gelerek bonservis pazarlığına oturacak. Napoli kulübü yetkilileri bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerecek. Bu transferin gerçekleşmesinden sonra Fenerbahçe'nin eli mali yapıdan oldukça güçlenecek. Böylece sarı lacivertliler kadrosuna yeni yıldızlar katarken UEFA ile de mali konularda problem yaşamayacak.