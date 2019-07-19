MIA Online oyununun şarkısı tamamen Türkçe oldu

Oyunların hikayesini ve atmosferini etkileyen en önemli etkenlerden biri de müzikler. Bu doğrultuda oyuncularına eşsiz bir macera sunmak isteyen MIA Online ekibi, oyuna tamamen Türkçe dil desteği getirmenin yanı sıra, müziklerini de Türkçe olarak düzenledi. Tamamen Türkçe olarak baştan yazılan ve seslendirilen oyun müziği ile oyuncular, kendilerini oyuna ait hisse de rek oyunun ruhunu taşıyacak.

MMORPG severlerinin çıkış tarihi için gün saydığı bu günlerde, MIA Online mobil MMORPG oyunu, yeni bir maceraya adım atmak isteyen oyuncuları heyecan dolu bir bekleyişe soktu. MIA Online ekibi ve Gaming in Turkey iş birliği ile gerçekleşen hazırlık dönemi sona eriyor.

Tamamen Türkçe bir arayüz ve müzik

Açık dünya oyunlarında, oyuncular bu dünyayı keşfederken ve maceradan maceraya koşarken, oluşturulan evrenin ruhunu oyunculara daha iyi yansıtmak için müzikler önemli. Bu nedenle büyük oyun yapımcıları da bu noktada kendilerine özel orkestralar kuruyor ve bu işin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Türkiye’deki ekip de Türk oyuncular için şarkıyı yeniden yazıp bu ruhu oyunculara aktarmak için tamamen Türkçe olarak tekrar seslendirilmesini sağladı. Bu sayede oyuncular maceradan maceraya koşarken oyunun hikayesini ve aktarmak istediği duyguları çok daha keyifli bir şekilde deneyimleyebilecek.

MIA Online Türkiye sunucusu için gerçekleşen Türkçe dil desteği, önümüzdeki günlerde tamamlanarak oyuncuların beğenisine sunulacak. Türkçe dil desteğine ek olarak oyunun müziği de Türkçe oluyor. Gözde Öney’in seslendirdiği müziğin sözleri Gaming in Turkey ekibi tarafından yazıldı.

Türkçe müziği ve backstage videosununu https://www.youtube.com/watch?v=cr29fad_cPY linkinden izleyebilirsiniz.

Ön kayıtlara katılıp ödül kazanma şansı devam ediyor

MIA Online ön kayıt döneminde oyunculara birçok ödül veriyor. Şimdiden 11 bini geçen oyuncu kayıtları arttıkça, ödüller de katlanarak devam ediyor. Arkadaşlarını davet eden oyuncuların da ayrıca ödüller kazandığı bu ön kayıt döneminde, siz de yerinizi alıp bu eşsiz maceraya ortak olma ve ödüllerden yararlanma fırsatını kaçırmayın!

Nasıl ön kayıt yaparım?

Oyunculara birçok ödülün dağıtılacağı bu ön kayıt döneminde, nasıl kaydolacağını merak eden oyuncular için izlenmesi gereken yol oldukça basit. MIA Online ön kayıt sayfasına giderek birinci adımda Facebook ile giriş yaptıktan sonra, ikinci adımda kullanıcı bilgilerinizi girerek ödüllerden faydalanabilir ve bu eşsiz macera için yerinizi ayırabilirsiniz. Bunun yanında canlı olarak mevcut kayıt sayısını buradan takip edebilir ve kayıt sayılarına göre oyunculara verilecek ödüllere göz atabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızı davet ederek kazanabileceğiniz ödülleri de aynı sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. 3 boyutlu grafiklerle donatılmış bu heyecan verici ve tamamen Türkçe olan MIA Online evreninde siz de yerinizi bir an önce ayırın!

MIA Online Hakkında:

12 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan ve mobil dünyanın keyifli MMORPG oyunlarından biri olan MIA Online; detaylı karakter dizaynı, devasa açık dünyası, oyuncuları içine çeken hikayesi ile ulusların ayakta kalma mücadelesine oyuncuları ortak ediyor. Dünyanın birçok bölgesinden oyuncuya sahip olmakla beraber %100 Türkçe dil seçeneği sunan MIA Online, oyun içerisindeki farklı MMORPG mekanikleriyle oyuncuları keyifli bir macera için bir araya getiriyor.

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