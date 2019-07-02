Altıncı Ayını Bitiren Bebekler İçin Ek Gıda Tarifi

Bir anne için bebeğinin hem anne karnındayken sağlıklı beslenerek gelişimini tamamlaması hem de doğduktan sonraki süreçteki beslenme düzeninin en doğru şekilde takibi büyük önem taşır. Bebeğinin büyüme sürecinde her anının üstüne titreyen anne en değerli varlığının sağlıklı ve düzenli şekilde beslenmesi için de gereken her türlü özveriyi gösterir.

Doğduğu ilk andan itibaren en sağlıklı besin olan anne sütü ile beslenmeye başlayan bebekler, ilk altı aylarını bitirdikten sonra anne sütüne takviye olarak ek gıdalara geçiş yaparlar. Ek gıdaya geçiş sürecinin başlaması ile bir yandan ana öğünlerine anne sütü ile beslenerek devam ederken, ara öğünlerde de yoğurt, meyve ve sebze püresi, çorba gibi besinleri ek gıda olarak tüketmeye başlarlar.

Ek gıda sürecinde hazırlanabilecek birçok sağlıklı ek gıda tarifleri var. Ek gıdalar arasında altıncı aydan sonra bebeklere verilen ve en sağlıklı tariflerden biri olan semizotlu kabak püresi tarifini sizlerle paylaşalım.

Semizotlu Kabak Püresi Tarifi:

Kullanılan malzemeler

1 tutam semizotu

1 tane kabak

Yarım çay bardağı pirinç

Bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı

Yapılışı:

Kabak ve semizotu iyice yıkandıktan sonra semizotunun yaprakları parçalara ayrılır, kabak ise küp şeklinde doğranır. Suda haşlanmış olan pirinçlerin üzerine semizotu ve kabaklar ilave edildikten sonra 10 dakika kadar kaynatılır. Zeytinyağı eklendikten ve karışım biraz dinlendirildikten sonra blendera alınır ve karıştırılarak püre kıvamına getirilir. Bebeğinizin ağzına layık semizotlu kabak püreniz hazır.

Bilinçli anne ve baba olmak bebeklerin çocukluğa geçişleri ve sonrasındaki çocukluk dönemlerinde çok daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için önem taşımakta. Çocuklarının beslenme alışkanlıklarını en doğru şekilde takip etmek isteyen anne ve babaların başvurabileceği iki güvenli kaynak olan Hande Kaşkaş’ın Bu Çocuk Aç ve Acıkınca Yer kitapları ihtiyaç duyulan tüm bilgileri sunuyor. Hande Kaşkaş’ın Bu Çocuk Aç adlı kitabında ek gıda hakkında yer verilen tüm konulara, doktor onaylı 117 bebek ek gıda tarifine, alanında uzman 8 değerli uzmanın anne sütüyle başlayan ve tüm ek gıda serüvenini anlatan yazılarına ve annelerin tavsiyelerine yer verilmiş.

E-ticaret sitelerinden alışveriş yapmayı sevenler için bebeklik.com.tr tercih edebilecekleri en güvenilir adreslerden birisi. Sitede anne ve babaların bebeklerinin gelişimi için aradığı çeşitli masal kitapları, aile çocuk kitapları, aktivite ve boyama kitapları, zeka kartları, puzzle ve eğitici ahşap oyuncakları satışa sunuluyor. 100 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo avantajından da faydalanılabiliyor.