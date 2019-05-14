Kadın Girişimciler Arasında Parlayan Yıldız: Emine Kılıç

Girişimci ruhuyla her şeyin üstesinden geldi. Emine Kılıç, 2011 yılında sosyal medya araçları ile evinden satış yaparak başlattığı hikayesini 2014 yılında firmasıyla taçlandırdı ve şuan 15 ülkeye ürün yollayan kadın giyim de marka haline gelen Ebrulimm Alışveriş'in sahibi,patroniçesi.

Emine Hanım'dan kısaca bahsedecek olursak; 2 çocuk annesi ev hanımı olan Emine Hanım ev bütçesine katkı sağlamak adına neler yapabilirim diye düşünürken sosyal medya üzerinden kıyafet satışı yapmaya karar verir.Sosyal platformlarda satış yapmanın hiçte kolay olmadığı zamanlarda bu işe başlayan Emine hanım insanlara sağladığı güvenle müşteri sayısını giderek arttırmış ve devletten destek alarak hayallerini firmasına taşır.2014 yılından bu yana kadın giyim de özellikle de tesettür giyim de seri üretim yapan Ebrulimm Alışveriş ile tekstil sektöründe ve kadın giyim de tedarikçi ve üretici konumunda.15 ülkeye ve 90 firmaya ürün gönderimi yapmakta.Geniş ürün kartelası 6000 üzerinde ürün çeşidi ile aradığınız her şeyi Ebrulimm Alışveriş sayfasından bulabilir ve güvenle alışverişinizi yapabilirsiniz.Renk,beden,kumaş ve model çeşitliliğiyle yüzlerce ürüne tek bir tıkla ulaşabilir alışverişinizi kısa sürede evinizden ya da istediğiniz her yerden tamamlayabilirsiniz.İnstagramdan Ebrulimm Alışveriş sayfasından ürünlerin görsellerini inceleyebilir,müşteri yorumlarını okuyabilir güvenle alışverişinizi yapabilirsiniz.Kadın giyim denildiğinde aklınıza gelebilecek tüm ürünleri Ebrulimm Alışveriş sayfasından inceleyebilirsiniz.

Kaliteli ürün üretmek ve insanları memnun etmek ilkesini benimseyerek çıktığı bu yolda Emine hanım tüm kadınlara isteyince ve azim edince her şeyin üstesinden gelebileceklerini asla pes etmemeleri gerektiğini kendisinin bu ilke ile yoluna devam ettiğini belirtiyor.