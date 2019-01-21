Meme Estetiği ve Sağlık

Kadınların toplumdaki rollerini belirleyen bir organ olan meme aynı zamanda kadın İçin anneliği simgeler. Meme estetiği en çok yapılan estetik ameliyatlar içinde yer alır. https://teomaneskitascioglu.com/ klinikte meme konusunda uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi hekimler tarafından hizmet verilmektedir. Kayseri meme estetiği kliniği tüm estetik işlemler konusunda başarılı sonuçlar alacağınız bir kliniktir.

Meme Büyütme

Meme estetik işlemleri bazen sadece görsel olarak, bazen de bir rahatsızlık sonucu planlanır. Klinikte meme büyütme işlemleri için size özel en ideal slikon malzemeler seçilmektedir. Ameliyat sonrası yapılan bakım ve kontrollere düzenli olarak gelmek yara iyileşmesi ve iz kalma olasılığını en aza indirir. Takılan bandajın ne kadar kalacağı, neler yapabileceğiniz doktorunuz tarafından size bildirilir. Klinikte kullanılan malzeme en kaliteli malzeme olup vücuda hiç bir toksik etki yapmayan malzemedir.

Meme Küçültme

Meme dokusu çok yoğun olan kişiler sırt ve boyun ağrısı çekerler. Büyük meme toplumda ne kadar çok rağbet görse de bir o kadar ağrılara neden olabilir. Kayseri meme küçültme kliniğinde vücudunuz ile orantılı olacak şekilde meme küçültme yapılır. Duruşunuzu bozmayan bir meme küçültme ameliyatı planlanır. Klinikte estetik cerrahiye dair her operasyon uzman plastik cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Kayseri burun estetiği kliniği için mutlaka internet sitesini ziyaret edin ve randevu talep edin. Uzman doktorlar tarafından değerlendirme yapılır ve hasta onayı eşliğinde operasyon planlanır.