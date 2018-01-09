Oğuzhan Özyakup'tan Transfer Mesajı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu ve aynı zamanda kaptanı Oğuzhan Özyakup, kamp çalışmalarına devam ettiği Antalya'da basın toplantısı düzenleyerek, merak edilen sorulara cevap verdi. Siyah beyazlıların 10 numarası Özyakup, Cenk Tosun'un takımdan ayrılışı ve sezon sonunda sona erecek sözleşmesi hakkında bilgiler verdi.

Devre arasında ki kampını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, oldukça keyifli geçen antremanlar ile oyuncularının motivasyonu gözden kaçmamakta. Siyah beyazlıların kaptanı Oğuzhan Özyakup, bugün yapılan sabah idmanının sonrasında basının karşısında yerini aldı. Kartal'ın deneyimli futbolcusu, ligin ilk yarısı, Cenk Tosun'un ayrılışı ve sezon sonunda ki durumu ile ilgili bilgiler verdi.

İki sene üst üste şampiyon olduklarını ifade eden Özyakup, ''Bu sene ligdeki sıralama içerisinde lider olmayı çok isterdik'' açıklamalarını yaptı. Çok gereksiz puanlar kaybettiklerini ifade eden Özyakup, lige yeniden konsantre olacaklarını dile getirdi. Beşiktaş takımının asla maç seçmediğini ifade eden kaptan Özyakup, ''Şampiyonlar liginde ayrı bir hava oluşuyordu'' dedi. Takım içerisinde maç seçen bir oyuncu olmadığını ifade eden Özyakup, çok üst düzey bir takıma sahip olduklarını dile getirdi. Şampiyonlar liginde mücadele eden takımların, deplasman lig dönüşlerinde %70 oranında maç kaybettiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, bundan sonrası için ellerinden gelenin daha fazlasını yapacaklarını iletti. Son 4 maçta olağanüstü net pozisyonlara girdiğini ancak atamadığını ifade eden Özyakup, son vuruşlarda kendini geliştirmeye devam edeceğinin bilgisini verdi. Son iki sezondan beri sadece Başakşehir ile şampiyonluk yarışında olduğunu dile getiren Özyakup, işlerinin çok zor olduğunu, artık yarışın içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olduğunu da sözlerinin arasına ekledi. Sadece büyük takımların değil Kayserispor'un bile zirveye oynadığını düşünen Özyakup, taraftarlarına seslenerek, daha fazla destek istediklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Türkiye liginin bu kadar zirveye oynayan takımı olduğundan dolayı şampiyonluk oranları da her geçen gün değişmektedir. Hilbet bahis sitesinde favori olarak görünen takım Galatasaray'dır. Ancak Hilbahis ve diğer bahis firmalarında yarının ne olacağı belirsizdir. Bunun yanı sıra sizlerde Hilbahis sitesini ziyaret ederek canlı bahis oyunlarından faydalanabilirsiniz.