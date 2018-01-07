Mustafa Sevim Hakkında

Mustafa Sevim, 30 Kasım 1985 tarihinde Kırklareli ‘de doğdu. Küçüklükten beri sahne sanatlarına ve müzik kültürüne ilgisi vardı. Bu da onun ilköğrenim yıllarından üniversite yıllarının sonuna kadar sürekli her fırsatta arkadaşlarının da ısrarıyla şarkı söylemesini sağladı. Bunu profesyonelliğe taşımak kararında olan Mustafa Sevim sonunda İTÜ devlet konservatuvarını kazanarak profesyonel anlamda müziğin içinde de yer bulmuş oldu. Artık amatör bir şarkıcı değil aynı zamanda nota bilen, müziği en iyi şekilde yorumlamanın tüm tekniklerine hakim bir akademik kimlikti Mustafa Sevim adlı sanatçı. Gerçekten de böyle oldu. Bütün çalışmalarını tamamladıktan sonra müzik albümü çıkarma kararı aldı ve ilk albümünü single olarak Aşk-ı Sofram adlı şarkıyla sevenleriyle buluşturmayı başardı. Bunu ardından bir maxi single daha takip etti: Zeytin dalı. Böylelikle Mustafa Sevim müzik dünyasında sadece bölgesel değil evrensel bir müzisyen haline gelmeye başlamış oldu.

Mustafa Sevim Ve Albüm Çalışmaları

Mustafa Sevim iki single çalışmasını bir de birçok şarkıdan oluşan müzikal anlamda şarkılarla bütünleştirmeyi de düşünmekteydi. Bu da onun Mustafa Sevim kimdir yönüyle daha net tanınmasını sağlayacaktı elbette. İşte bu nedenle klip çekme kararı alarak kendisini daha iyi tanıtacak Aşk Müzik etiketiyle bir klip çalışmasına da imza atmış oldu. Tüm bu çalışmaları dahilinde de önde gelen nitelikleri meydana getirerek tamamen farklı bir anlayış doğrultusunda Mustafa Sevim kimdir sorusuna yanıt vermeyi mümkün kılmaktaydı. En kapsamlı müzikal anlamda profesyonel çalışması Gördüğüme Sevindim adlı albüm çalışması oldu. Bu albümünde yer alan aynı adlı şarkısına bir de klip çekerek Mustafa sevim kimdir sorusuna da aslında böylece yanıt vermiş oluyordu.

Gördüğüme Sevindim Albümü

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Mustafa Sevim imzalı en son albümü olarak single çalışmalarının dışında bir pop şarkı çalışmalarını oluşturan sanatçı Mustafa Sevim albümleri içerisinde gayet kapsamlı bir albüm olma özelliğini burada ortaya koymaktadır. Bu ortaya koyduğu albümünde daha önce single çalışmalarında yer verdiği şarkılarını da tekrarladı. Aşk-ı Sofram, Zeytin Dalı şarkıları daha önce single çalışmalarıydı. Mustafa Sevim albümleri Gördüğüme Sevindim'de bunlara tekrar yer vererek hepsini böylelikle bir arada toplamış oldu.

Gördüğüme Sevindim albümünde yer alan şarkıları olarak Yansın Bu Dünya, Avuç İçi Kadar Mutluluk Yeter gibi yeni şarkılara da yer vererek daha öncesinde hiçbir şekilde yer etmeyen en yeni yorumlarını da müzikseverlerle buluşturmuş oldu. Tüm bu anlamları dikkate alındığı zaman Mustafa Sevim albümleri şarkının tüm yönleri daha net anlaşılabilir. Mustafa Sevim hakkında daha ayrıntılı bilgileri http://www.mustafasevim.com/ sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.