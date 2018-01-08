Aliağa'daki Güvenilir Eviniz Prestige Hotel Dönmez

İzmir Aliağa'da 1982 yılından bu yana konaklama hizmeti sunan Prestige Hotel Dönmez, bugüne kadar bir çok ziyaretçiyi otelinde ağırlamış bir aile şirketidir. Bünyesinde bulunan tüm personel son derece profesyonel ve güler yüzlüdür. Otel içerisinde yer alan restoran ve toplantı salonları ile gerek iş yerindeki özel toplantılarınızı gerekse de düğün, nişan gibi aktivitelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geniş ve ferah odaları sayesinde evinizdeki konforu rahatlıkla bulabileceğiniz Prestige Hotel Dönmez Aliağa'da bulunan en köklü oteller arasında yerini almış durumdadır.

Dört yıldızlı bir otel olan ve ücretsiz İnternet, merkezi sistemli ısıtma alt yapısı, ortopedik yatak, güvenlikli dijital kasa, direk telefon hattı ve 24 saat sıcak su gibi çeşitli bir çok özelliğe sahiptir. İster aileniz ile isterseniz de tek başınıza gönül rahatlığı ile kalabileceğiniz izmir aliağa otelleri arasında sunduğu uygun fiyat garantisi ile Prestige Hotel Dönmez Aliağa'da kalabileceğiniz bir konaklama merkezidir.

İZBAN, otobüs gibi toplu taşıma araçlarına yakın merkezi konumu ile isterseniz Aliağa çarşısında gezebilir kültürel bir tur atabilirsiniz. İZBAN sayesinde havalimanına oldukça kolay bir şekilde ulaşabilir İzmir'in şehir merkezine yine bu toplu taşıma aracı ile ulaşabilirsiniz.

95 kişilik toplantı kapasitesi ile kahvaltı ve ala carte servisinin sunulduğu restoran bölümünde ayrıca bir adet bar bulunmaktadır. Yerli yabancı içeceğin yer aldığı muhteşem deniz manzaralı bar bölümününde günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Sizde Prestige Hotel Dönmez'de harika bir kaç gün geçirmek için aşağıdaki iletişim bilgilerinden firmaya ulaşabilirsiniz.

Adres : Hükümet Cad No 51 35800 Aliağa , İZMİR

Telefon : 0 232 617 18 00

Email : info@prestigehoteldonmez.com

Web : Prestige Hotel Dönmez, Aliağa Otelleri İzmir, Aliağa Hotel